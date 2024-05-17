【NZ】
生産者物価指数（2024年 第1四半期）07:45
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)

【韓国】
雇用統計（4月）08:00
予想　2.8%　前回　2.8%（失業率)

【中国】
新築住宅販売価格（4月）10:30　
予想　N/A　前回　-0.34%（前月比)

中古住宅販売価格（4月）10:30　
予想　N/A　前回　-0.53%（前月比)

鉱工業生産指数（4月）11:00
予想　5.5%　前回　4.5%（前年比)　
予想　6.0%　前回　6.1%（年初来・前年比)

小売売上高（4月）11:00
予想　3.7%　前回　3.1%（前年比)　
予想　4.7%　前回　4.7%（年初来・前年比)

【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2024年 第1四半期）14:30　
予想　7.5%　前回　7.5%（失業率)

ユーロ圏消費者物価指数（確報）（4月）18:00
予想　2.4%　前回　2.4%（2.4%から修正）（前年比)
予想　2.7%　前回　2.7%（コア・前年比)

【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2024年 第1四半期）17:30
予想　2.3%　前回　2.3%（前期比)
予想　2.7%　前回　2.7%（前年比)

【米国】
景気先行指数（4月）23:00
予想　-0.2%　前回　-0.3%（前月比)

※予定は変更することがあります