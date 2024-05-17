本日の予定【経済指標】
【NZ】
生産者物価指数（2024年 第1四半期）07:45
予想 N/A 前回 0.7%（前期比)
【韓国】
雇用統計（4月）08:00
予想 2.8% 前回 2.8%（失業率)
【中国】
新築住宅販売価格（4月）10:30
予想 N/A 前回 -0.34%（前月比)
中古住宅販売価格（4月）10:30
予想 N/A 前回 -0.53%（前月比)
鉱工業生産指数（4月）11:00
予想 5.5% 前回 4.5%（前年比)
予想 6.0% 前回 6.1%（年初来・前年比)
小売売上高（4月）11:00
予想 3.7% 前回 3.1%（前年比)
予想 4.7% 前回 4.7%（年初来・前年比)
【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2024年 第1四半期）14:30
予想 7.5% 前回 7.5%（失業率)
ユーロ圏消費者物価指数（確報）（4月）18:00
予想 2.4% 前回 2.4%（2.4%から修正）（前年比)
予想 2.7% 前回 2.7%（コア・前年比)
【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2024年 第1四半期）17:30
予想 2.3% 前回 2.3%（前期比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
【米国】
景気先行指数（4月）23:00
予想 -0.2% 前回 -0.3%（前月比)
※予定は変更することがあります
生産者物価指数（2024年 第1四半期）07:45
予想 N/A 前回 0.7%（前期比)
【韓国】
雇用統計（4月）08:00
予想 2.8% 前回 2.8%（失業率)
【中国】
新築住宅販売価格（4月）10:30
予想 N/A 前回 -0.34%（前月比)
中古住宅販売価格（4月）10:30
予想 N/A 前回 -0.53%（前月比)
鉱工業生産指数（4月）11:00
予想 5.5% 前回 4.5%（前年比)
予想 6.0% 前回 6.1%（年初来・前年比)
小売売上高（4月）11:00
予想 3.7% 前回 3.1%（前年比)
予想 4.7% 前回 4.7%（年初来・前年比)
【ユーロ圏】
フランス雇用統計（2024年 第1四半期）14:30
予想 7.5% 前回 7.5%（失業率)
ユーロ圏消費者物価指数（確報）（4月）18:00
予想 2.4% 前回 2.4%（2.4%から修正）（前年比)
予想 2.7% 前回 2.7%（コア・前年比)
【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2024年 第1四半期）17:30
予想 2.3% 前回 2.3%（前期比)
予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)
【米国】
景気先行指数（4月）23:00
予想 -0.2% 前回 -0.3%（前月比)
※予定は変更することがあります