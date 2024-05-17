【NZ】

生産者物価指数（2024年 第1四半期）07:45

予想 N/A 前回 0.7%（前期比)



【韓国】

雇用統計（4月）08:00

予想 2.8% 前回 2.8%（失業率)



【中国】

新築住宅販売価格（4月）10:30

予想 N/A 前回 -0.34%（前月比)



中古住宅販売価格（4月）10:30

予想 N/A 前回 -0.53%（前月比)



鉱工業生産指数（4月）11:00

予想 5.5% 前回 4.5%（前年比)

予想 6.0% 前回 6.1%（年初来・前年比)



小売売上高（4月）11:00

予想 3.7% 前回 3.1%（前年比)

予想 4.7% 前回 4.7%（年初来・前年比)



【ユーロ圏】

フランス雇用統計（2024年 第1四半期）14:30

予想 7.5% 前回 7.5%（失業率)



ユーロ圏消費者物価指数（確報）（4月）18:00

予想 2.4% 前回 2.4%（2.4%から修正）（前年比)

予想 2.7% 前回 2.7%（コア・前年比)



【香港】

実質ＧＤＰ(確報)（2024年 第1四半期）17:30

予想 2.3% 前回 2.3%（前期比)

予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)



【米国】

景気先行指数（4月）23:00

予想 -0.2% 前回 -0.3%（前月比)



※予定は変更することがあります

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