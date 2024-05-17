「AQUOS wish3 SH-53D」が2週連続で1位を制す 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/5/17
「BCNランキング」2024年5月6日から12日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
4位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
5位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
6位 Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）
7位 Pixel 7a(au)（Google）
8位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
9位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
10位 Galaxy A54 5G SC-53D（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
4位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
5位 AQUOS wish3(Y!mobile)
6位 Pixel 8 128GB(SoftBank)（Google）
7位 Pixel 7a(au)（Google）
8位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
9位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
10位 Galaxy A54 5G SC-53D（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。