　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比360円安の3万8530円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40216.83円　　ボリンジャーバンド3σ
39627.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39593.09円　　ボリンジャーバンド2σ
38969.34円　　ボリンジャーバンド1σ
38920.26円　　16日日経平均株価現物終値
38560.13円　　75日移動平均
38530.00円　　17日夜間取引終値
38446.00円　　5日移動平均
38355.00円　　一目均衡表・転換線
38345.60円　　25日移動平均
38285.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38265.00円　　一目均衡表・基準線
37721.86円　　ボリンジャーバンド-1σ
37098.11円　　ボリンジャーバンド2σ
36474.37円　　ボリンジャーバンド3σ
34951.00円　　200日移動平均


株探ニュース