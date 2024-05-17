日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比360円安の3万8530円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40216.83円 ボリンジャーバンド3σ
39627.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39593.09円 ボリンジャーバンド2σ
38969.34円 ボリンジャーバンド1σ
38920.26円 16日日経平均株価現物終値
38560.13円 75日移動平均
38530.00円 17日夜間取引終値
38446.00円 5日移動平均
38355.00円 一目均衡表・転換線
38345.60円 25日移動平均
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38265.00円 一目均衡表・基準線
37721.86円 ボリンジャーバンド-1σ
37098.11円 ボリンジャーバンド2σ
36474.37円 ボリンジャーバンド3σ
34951.00円 200日移動平均
株探ニュース
40216.83円 ボリンジャーバンド3σ
39627.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39593.09円 ボリンジャーバンド2σ
38969.34円 ボリンジャーバンド1σ
38920.26円 16日日経平均株価現物終値
38560.13円 75日移動平均
38530.00円 17日夜間取引終値
38446.00円 5日移動平均
38355.00円 一目均衡表・転換線
38345.60円 25日移動平均
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38265.00円 一目均衡表・基準線
37721.86円 ボリンジャーバンド-1σ
37098.11円 ボリンジャーバンド2σ
36474.37円 ボリンジャーバンド3σ
34951.00円 200日移動平均
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