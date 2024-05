イナガキヤストフォトイベント開催！立山黒部アルペンルート「室堂平の本気」

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」はアンバサダーのイナガキヤストさんとのフォトイベント「室堂平の本気」を開催します。

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」(運営:立山黒部貫光)はアンバサダーのイナガキヤストさんとのフォトイベント【フォトグラファー・イナガキヤストさんと味わう!「室堂平の本気」】を2024年6月と9月に開催!

フォトイベント概要

日時 :初夏の本気コース:6月15日(土)

秋の本気コース:9月28日(土)

10:30〜13:30頃 ※両日

●場所 :室堂平・ホテル立山

●料金 :おひとり様 5,000円(消費税込、おとなこども共)

ホテル立山での昼食付き

●募集人数:各回15名程度(事前予約制)

●受付場所:室堂駅1階きっぷ売り場前 10:00〜

●申込期間:初夏の本気コース 5月15日(水)〜6月10日(月)13:00まで

秋の本気コース 5月15日(水)〜9月24日(火)13:00まで

好評につき4度目の開催。

富山県在住のフォトグラファー・イナガキヤストさんと一緒にアルペンルートの名勝、標高2,450mの室堂平・みくりが池を散策しながら、写真撮影のポイントやアドバイスを受けることができます。

また、今回はホテル立山での昼食付きのため、イナガキさんとの時間をたっぷり過ごすことができます。

食後はイナガキさんとの談話時間も。

イベントページ:

https://www.alpen-route.com/photo_spot/

2023年秋 開催の様子

フォトグラファー・イナガキヤストさん

フォトコンテスト「たてくろフォトコン2024」開催中!

「たてくろフォトコン」は2024年で10年目を迎えます。

2024年のテーマは「あの子に伝えたい景色」。

思わずカメラに納めて“大切なあの人にも見てもらいたい”そんな景色にハッシュタグを付けてInstagramに投稿すると応募することができます。

2024年の賞品には“みくりが池賞”や“のりもの賞”等があり、中でも特別審査員イナガキヤストさんの選考による“アルペンルートの本気賞”(1名)に入選すると電鉄富山〜扇沢片道のペア乗車券と大町温泉郷宿泊補助券2万円分が進呈されます。

●開催期間 :4月15日(月)〜11月30日(土)

●応募方法 :2024年に立山黒部アルペンルートで撮影した写真に

「#たてくろフォトコン2024」を付けInstagramに投稿

●入賞作品発表:2025年2月中旬頃

フォトコンテストページ:

https://www.alpen-route.com/photocon/

2023年の受賞作品1

2023年の受賞作品2

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間は、雪の大谷の中を駆け抜ける「立山高原バス」や現在日本で唯一運行しているトロリーバス「立山トンネルトロリーバス」などの様々な乗りものを乗り継いで移動することができ、雲上の絶景を気軽に楽しむことができます。

営業期間:2024年4月15日(月)〜11月30日(土)

立山黒部アルペンルート 路線図

