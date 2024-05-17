¥È¥à¡¦¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¡õ¥¦¥£¥ì¥à¡¦¥Ç¥Õ¥©ー¶¦±é¡ØTenzing¡ÙApple¤¬À¤³¦ÇÛµë¸¢¤ò³ÍÆÀ
¤È¥¦¥£¥ì¥à¡¦¥Ç¥Õ¥©ー¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÀ¤³¦½éÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Í¥Ñー¥ë¿ÍÅÐ»³²È¥Æ¥ó¥¸¥ó¡¦¥Î¥ë¥²¥¤¤ÎÅÁµ±Ç²è¡ØTenzing¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Apple Original Films¤¬À¤³¦ÇÛµë¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTenzing¡Ù¤Ï¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÅÐ»³²È¥¨¥É¥â¥ó¥É¡¦¥Ò¥é¥êー¤È¤È¤â¤Ë1953Ç¯¤ËÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È½éÅÐÄº¤òÃ£À®¤·¤¿¥Í¥Ñー¥ë¿ÍÅÐ»³²È¥Æ¥ó¥¸¥ó¡¦¥Î¥ë¥²¥¤¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¤¬¥Ò¥é¥êーÌò¤ò¡¢¥Ç¥Õ¥©ー¤¬ÅÐ»³ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥®¥ê¥¹Î¦·³Âçº´¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ó¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿»³³Ù¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤ò¿ô¡¹¼ê¤¬¤±¡¢¥Æ¥ó¥¸¥ó¤ÎÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¸¢Íø¤òÆÈÀê¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î±Ç²èÀ½ºî¼Ô¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥Ôー¥É¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£À½ºî¤Ï¡Ø±Ñ¹ñ²¦¤Î¥¹¥Ôー¥Á¡Ù¡Ê2010¡Ë¤ä¡Ø¥Ñ¥ïー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥Ã¥°¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ê¤É¼ÂÄ¾¤ÊºîÉÊºî¤ê¤ÇÉ¾²Á¤òÇî¤¹See-Saw Films¤¬Ã´¤¦¡£Apple¤ÈSee-Saw Films¤Ï¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¼ç±é¤ÎTV¥·¥êー¥º¡Ö¥¨¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¼Ø¡×¡Ê2022¡Ë¤Ç¤â¶¨¶È¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
Apple¤ÏÀèÆü³«Ëë¤·¤¿¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ð¥¤¥äー¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ØTenzing¡Ù¤ÎÇÛµë¸¢¤ò·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ÎÃæ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ø¥¥éー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Õ¥é¥ïー¥àー¥ó¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ä¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Ù¡Ê2023¡Ë¤òÇÛ¿®¤òÁ°¤Ë·à¾ì¸ø³«¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¡õ¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥Èºî¡ØWolfs¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ä¡¢¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡õ¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥àºî¡Ø¥Õ¥é¥¤¡¦¥ßー¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥àー¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯Âçºî¤òÂ¿¿ôÊú¤¨¤ëApple¤À¤±¤Ë¡¢¡ØTenzing¡Ù¤â¶¯ÎÏ¤Ê1ËÜ¤È¤Ê¤ëµ¡±¿¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ç¿Í¸ø¥Æ¥ó¥¸¥ó¡¦¥Î¥ë¥²¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤Äê¤ÎÍÍ»Ò¡£»£±Æ»þ´ü¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤¬³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
Source:,The post first appeared on .