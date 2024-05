ジョージ・ミラー監督『マッドマックス』サーガ最新作『マッドマックス:フュリオサ』が、第77回カンヌ国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門でプレミア上映を迎えた。上映後終了後には8分近くのスタンディングオベーションが続いたといい、会場からは絶賛と共に迎え入れられたようだ。

『マッドマックス:フュリオサ』は、前作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)で初登場した女性戦士フュリオサの壮絶な人生を辿る1作。フュリオサ役にはアニャ・テイラー=ジョイが新たに起用され、悪役ディメンタス将軍役にシリーズのクリス・ヘムズワースが扮する。

現地時間5月15日、カンヌ国際映画祭で行われたワールドプレミアには、アニャとヘムズワース、ミラー監督らが出席。レッドカーぺットを歩いた後、プレミア上映に臨んだ。



米によれば、上映後はカンヌ恒例のスタンディングオベーションが巻き起こり、6分以上続いたとのこと。一方、米は拍手喝采は8分近く続いたと報告しており、いずれにしても会場は『フュリオサ』の熱気に包まれたようだ。

スタンディングオベーション中、フュリオサ役のアニャはカメラに向かってキスをしたり、お辞儀をしたりして歓迎に応じたそう。ヒーロー俳優としてのイメージを打ち破る怪演を見せたヘムズワースは目に涙を浮かべていたという。

(WATCH) Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy & George Miller take in the standing ovation after ‘Furiosa’ world premiere at ( ) - Deadline Hollywood (@DEADLINE)

9年ぶりに『マッドマックス』の世界に帰ってきたジョージ・ミラー監督は、カンヌの観客に向けて、「この映画では私たち全員が身を粉にして働きました。みなさんがこの映画をどう評価するのか楽しみです」とメッセージを贈った。「私たちを招いてくださりありがとうございます」。

現時点で、米では批評家スコア87%と好調な滑り出し。『怒りのデス・ロード』の97%には及ばずとも、「『怒りのデス・ロード』とはまったく別のエンジンがフュリオサを動かしている。それは永遠に続くだろう!」()、「前作とはハンドリングが異なるかもしれないが、同じエンジニアによってチューニングされているのは明らかだ」()、「絶望の地で希望を見出す、ハイオク満タンの哲学的視点の上を走っている」()と海外メディアからは絶賛の声が寄せられ、世界観を守りながらも独自路線を爆走していることがうかがえる。

映画『マッドマックス:フュリオサ』は2024年5月31日(金)公開予定。

Source: ,,,,,

The post first appeared on .