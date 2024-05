英語での電話対応時、「（担当者に）おつなぎします」はどう言えばいい？

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、ビジネスシーンで欠かせない電話対応に役立つフレーズを解説。電話を受け取り、「◯◯さんはいらっしゃいますか?」などと言われ、電話を取りつぐ際、「おつなぎします」と言いますが、英語だとどのように言うのでしょうか? 覚えておきたい「おつなぎします」の英語表現を紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

電話で「おつなぎします」の英語表現

かかってきた電話に出て、担当者や担当部署に「おつなぎします」と言いたいとき、どのようなフレーズが思い浮かびますか? 電話対応で使える便利なフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】I’ll put you through. 「おつなぎします」

【解説】電話を取りつぐときの定番フレーズで、「put through」で「その人に電話をつなぐ」という意味になります。「put」は一緒に使う前置詞やそのほかの単語によっていろいろな意味になるので、それぞれ使い方を覚えておきましょう。

【2】Let me connect you. 「おつなぎします」

【解説】こちらも電話を取りつぐときによく使われる表現です。「Let me connect you to Mr. 〇〇」のように、取りつぎ先の人の名前を言うときは「to」を一緒に使うようにしましょう。

【3】Let me transfer you. 「おつなぎします」

【解説】「transfer」は「転送する」という意味がある単語。ほかのフレーズと同じように「おつなぎします」という意味で使うことができます。このフレーズの後に「Please hold.(お待ちください)」などの一言を付け足すことが多いです。

