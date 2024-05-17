ÆüËÜÈ¯¤Î¿©ºà¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¡×¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¸Ø¤ë¡ÈÈþ¿©Âç¹ñ¡É¤Ç¤Ê¤¼¡©¡¡»ö¾ðÄÌ¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¡×¤Ï¥Ä¥Þ¥ß¤ä¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÎÁÍý¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤¹¤°¤ì¤â¤Î¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼êº¢¡õ¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ëÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£Ãæ¤Ç¤â¾ÃÈñÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈÈþ¿©¤Î¹ñ¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì²ñÏÃ³Ø¹»¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥»¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¹»Ä¹¡¦¥ë¥¨¥ó¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ»ö¾ð¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ï¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¥Ü¥³¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È¥«¥Ë¤òÌÏ¤·¤¿¥«¥Þ¥Ü¥³¡É¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤ä¥¤¥È¥è¥ê¥À¥¤¤Ê¤Éµû¤Î¤¹¤ê¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ë¥¨¥¥¹¤äÀÖ¤¤¿©ÍÑ¿§ÁÇ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÉ÷Ì£¤ä¿§¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¹©¥¯¥é¥²¤ò³«È¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¼ºÇÔ¤·¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¥«¥Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤«¤Ë¸Õ±»¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç¥«¥Ë¤Î½Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤¬º£¤Î¤È¤³¤íÍÎÏ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ë¥«¥Þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¥ë¥¨¥ó¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ï¡ØSurimi¡Ê¥¹¥ê¥ß¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1985Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½é¤Î¥¹¥ê¥ßÀ½Â¤¹©¾ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î¥¹¥ê¥ß¿Íµ¤¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥Ë¥«¥Þ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Î¹¤¬¤ê¤äÏÂ¿©Ê¸²½¤ÎÎ®¹Ô¡¢¤Þ¤¿¶¸µíÉÂÌäÂê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¸½ÃÏ¤Ë¹©¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥«¥Ë¥«¥Þ¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥Ë¥«¥Þ¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¡È¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎÁÍý¤Ø¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ËÉÙ¤«¤Ä¥í¡¼¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥ë¥¨¥ó¤µ¤ó¡£Äã²Á³Ê¤Ê¤³¤È¤â°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥«¥Ë¥«¥Þ¤¬¥¥íÃ±°Ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1kg¤¢¤¿¤ê5¥æ¡¼¥í¡ÊÌó830±ß¡Ë¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥ë¥¨¥ó¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥À¤òºî¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ë¥«¥Þ¤ò¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥¿¤Î¶ñ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥°¥é¥¿¥ó¤ä¥Ñ¥¤Êñ¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ë¥«¥Þ¤Ë¤â¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤ä¥·¥í¥¤¥È¥À¥é¡¢¥á¥ë¥ë¡¼¥µ¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµû¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡
¡¡Â¾¹ñ¤Ç¤Ï¥«¥Ë¥«¥ÞÎÁÍý¤¬ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤ä¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þ¤Î¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ë¥«¥Þ¹¥¤¤ÎÊý¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¤Ä¤Á¤À»ÍÏº¡Ë