¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¿··¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¡×ÂÇ¤Á¾å¤²ºÆ±ä´ü¡¡Áá¤¯¤Æ¤âÆüËÜ»þ´Ö5·î22ÆüÄ«¤Ë

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Source
NASA - NASA¡Çs Boeing Crew Flight Test Eyes Next Launch OpportunityBoeing - NASA¡Çs Boeing Crew Flight Test Eyes Next Launch OpportunityULA - Atlas V Starliner CFT
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