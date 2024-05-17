±Ø°÷¡Ö¤ªºÂÀÊ¤è¤ê¤É¤ê¤ß¤É¤ê¡¢Áª¤ÓÊüÂê¤Ç¤¹¡ª¡× ±Ø¤ÇÎ®¤ì¤ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÇä¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª
¡¡±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤ê¤É¤ê¤ß¤É¤ê¡¢Áª¤ÓÊüÂê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦±Ø°÷¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±Ø°÷¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¹¤®¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¤¤é¤Ô¡×¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¾è¤ê´¹¤¨³¬ÃÊ¤è¤êÀè¤Î¼ÖÎ¾¡¢Ã¯¤âºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢È¯¼Ö¤Þ¤Ç¤Þ¤À¤ª»þ´Ö¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Ê¤é¤ªºÂÀÊ¤è¤ê¤É¤ê¤ß¤É¤ê¡¢Áª¤ÓÊüÂê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÇä¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤òÁö¤ëJRµþÍÕÀþ¡ÖÁÉ²æ±Ø¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±±Ø¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Ê¤É¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ø°÷ÀäÂÐ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»þÂå¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆÃÇä¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤íww¡×¡Ö¤³¤Î±Ø°÷¤µ¤ó¹¥¤¤À¤ï¡ª¡×¡ÖJRÅìÆüËÜÀéÍÕ»Ù¼Ò¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï160Ëü·ï°Ê¾å¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë