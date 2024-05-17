¥ª¥º¥ï¥ë¥É °ËÆ£½Ó²ð¡¢¡Ø9¥Üー¥Àー¡Ù¤ÇÊü¤ÄÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡º£¸å¤Ï°ËÆ£º»è½¤È¤Î¶¦±é¤â¡©
¡¡4·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¹¥É¾¤À¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤¬Ë¡Áâ³¦¤«¤éÃË½÷Ê¿Åù¤ÎÀ¤¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
»²¹Í¡§¡Ø9¥Üー¥Àー¡Ù¡Ø¤¯¤ëÎø¡Ù¡ØÌóÂ«¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù¡¡¡Èµ²±ÁÓ¼º¡É¥É¥é¥Þ¤¬¤Ê¤¼µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ä½÷ÀÆ±»Î¤ÎÏ¢·È¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÄË²÷¤Ç¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤äÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£º»è½¤â¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤ÎºÍÇ½¤ò°ä´¸Ìµ¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æº£¸å¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦ÂåÉ½ºî¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà½÷¤Î·»¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤âÌ©¤«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤Ï¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø9¥Üー¥Àー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡1ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤1¿Í¤Ïµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢TV¥É¥é¥Þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡£¡Ø¥¤¥Ã¥×¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÈî¸å¹î¹¡Ê¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡Ë¡¢¡Ø¥ß¥¹¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÀîÀ¾¸»ÖÏº¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥âー¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¤Ê¤É¡¢º£´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î·Ý¿Í¤¬½Ð±é¼Ô¤Î°ì¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·Ý¿Í¤¬ÇÐÍ¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡È¥Óー¥È¤¿¤±¤·¡É¤³¤ÈËÌÌîÉð¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤ËÂçÅç½í´ÆÆÄºî¡ØÀï¾ì¤Î¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Çµï¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£1990Ç¯°Ê¹ß¤Ï¼«¿È¤Î±Ç²è¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢¹ñºÝÅªÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡ØÃË½÷7¿Í²ÆÊª¸ì¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤µ¤È¤¦¤¤ÓÈª¤Î±´¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÉáÃÊ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤ë·Ý¿Í¤Î´é¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëËÜ³Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î27Æü¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ø¿´¤Ï¥í¥ó¥êー µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¡¦¡¦¡¦¡×¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢·Ý¿Íµ¯ÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¸ùÏ«¼Ô¤¬ÀÐ°æÀµÂ§¤À¡£2016Ç¯¤Þ¤ÇÀÐÄÍµÁÇ·¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥êto¥¥ê¥®¥ê¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè3¥·¥êー¥º¤«¤éÀ¾±à»û¼éÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¡£À¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥½¨¤Ê·º»öÌò¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡¢¸ÅÈªÌò¤ÎÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤äº£ÀôÌò¤ÎÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¤È¤Î·Ú²÷¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¤â¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤âÄ«¥É¥é¡Ø¥ªー¥É¥êー¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖÇ³¤æ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£¤äÌ¾ÏÆÌò¤Î°ì¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÀÐ°æ¡£·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÈËº¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®±é¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¿Í¤ä¡¢¥³¥ó¥È¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸·Ý¿ÍÇÐÍ¥¤Ç¤â¥¿¥¤¥×¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢ÀÐ°æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤¬Çä¤ê¤À¡£Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¼«Á³¤µ¤ÇºîÉÊ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´Ö¤Î¼è¤êÊý¤äÂæ»ì¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¥æー¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÐ°æ¤È¡¢°ËÆ£¤Ï±éµ»¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤«¤Ê¤ê¶á¤·¤¤¡£°ËÆ£¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢ÌÚÆîÀ²²Æ¡¢Èª²ê°éÊ±¤¹¤ë3»ÐËå¤Î¼Â²È¡¦ÂçÄí²È¤¬±Ä¤àÏ·ÊÞ¤ÎÁ¬Åò¡Ö¤ª¤ª¤ÐÅò¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦ÇßÄÅ·õ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¦¥á¥±¥ó¡Ë¡£²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂçÄí²È¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»ÐËå¤¿¤Á¤«¤é¤Ï»¨¤á¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ËÆ£¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ÏËÜºî¤¬3ºîÌÜ¡Ê¢¨¡Ø¥È¥â¥À¥Á¥²ー¥àR4¡Ù¤ÏÀ¼¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤Î¤¿¤á¾Ê¤¯¡Ë¡£¤Ê¤Î¤ËÁ´¤¯¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³ä¤ÈÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¡£°ËÆ£¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ì¤ê¸ýÄ´¤ÈÃ¦ÎÏ´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¥·¥åー¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂè1ÏÃ¤Ç¥¦¥á¥±¥ó¤¬¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤³¤ÎÁ¬Åò¤Ã¤Æ²¶¤Î¼êÏÓ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¼¡½÷¤Î¼·ÉÄ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤Ë·Ú¤¯Î®¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¡¢¤ªÈè¤ì¤Ã¤·¤¿ー¡×¤È¤½¤½¤¯¤µµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤´¤¯Ã»¤¤¤«¤±¹ç¤¤¤À¤¬¡¢¤¢¤ÎÊÖ¤·¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¡¢µ¤¤ÎÈ´¤±¤¿Âæ»ì²ó¤·¤Ï·Ý¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ªµ»¤À¡£Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¦¥á¥±¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½é¤Î½ñÀÒ¡Ø°ìÃ¶½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£¡£¤½¤ÎÃÎÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿§µ¤¤Ï¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤â±Ç¤¨¤½¤¦¤À¡£ÀÐ°æ¤Î¤è¤¦¤ËÇÐÍ¥¶È¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç°ËÆ£º»è½¤È·»Ëå¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë