¼ê¤Î»Ø10ËÜ¤òÀÚÃÇ¡¢¥É¥é¥à´Ì¤ËÆþ¤ì¤Æ¥»¥á¥ó¥È¤ò¡Ä¥¿¥¤¤Çµ¯¤¤¿À¨»´¤Ê»ö·ï¡¢Èï³²¼Ô¡¦²Ã³²¼Ô¤Ï¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¿Í
¥¿¥¤¤Ç¡È¼ê¤Î»Ø¤¹¤Ù¤Æ¤òÀÚÃÇ¡É¤µ¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¨»´¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£Èï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¿Í¤À¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÈÃÔ¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¡É¤Ë¤è¤ë»¦¿Í»ö·ï¤¬µÞÁý
¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ð¥ó¥³¥¯¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ï5·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¡£»ö·ï¸å¡¢Èïµ¿¼Ô3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬´Ú¹ñ¤Ë¡¢»Ä¤ê¤Î2¿Í¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¿¥¤¤Î¥Ñ¥¿¥ä¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢30Âå¤Î´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£Ãù¿åÃÓ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Î°äÂÎ¤Ï¡¢»Ø10ËÜ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤òË¸³²¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢°äÂÎ¤Ï¥É¥é¥à´Ì¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥»¥á¥ó¥È¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤ÏÅö½é¡¢Èïµ¿¼Ô3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï½Ð¹ñ¤·¡¢»Ä¤ê1¿Í¤Ï½Ð¹ñ¤·¤¿¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ä¤ê¤Î1¿Í¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ø¤ÈÆ¨Ë´¤·¤¿¤¬¡¢Ì©Æþ¹ñ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á½Ð¹ñµÏ¿¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¿äÄê¡£3¿Í¤È¤â´Ú¹ñ¿Í¤Ç¡¢Á°²Ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å16Æü¡¢¡Ø¥Ð¥ó¥³¥¯¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èïµ¿¼Ô¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬¥Ñ¥¿¥ä¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Î´Ú¹ñ¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£Èà¤Ï¥Ñ¥¿¥ä¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢¤Û¤«¤Î2¿Í¤ÎÈïµ¿¼Ô¤È¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤¢¤È¡¢°äÂÎ¤òÈ¢¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¶¡½Ò¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ï´Ú¹ñ·Ù»¡¤«¤é¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÁÜºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Á°½Ð¤ÎÈïµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯RCAÃÏ°è¤Î¡¢¤¢¤ëÉ÷Â¯Å¹¤ÇA»á¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë¶É¡¢Èïµ¿¼Ô3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï´Ú¹ñ¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢»Ä¤ë1¿Í¤Ï¸½ºß¤â¥¿¥¤¼þÊÕ¹ñ¤ËÌ©Æþ¹ñ¤·¡¢ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯ÆîÉô·º»öºÛÈ½½ê¤ÏÙÇÃ×»¦³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç´Ú¹ñ¿Í3¿Í¤ÎÂáÊáÎá¾õ¤òÈ¯¹Ô¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¸¡µó¤µ¤ì¤¿Èïµ¿¼Ô2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë¤Î¹ñºÝÂáÊá¼êÇÛ½ñ¤ÎÈ¯µë¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏºòÇ¯4·î¡¢±Ñ¡ØBBC¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö½÷À¤Î°ì¿ÍÎ¹¤Ç°ÂÁ´¤Ê5¤Ä¤Î¹ñ¡×¤«¤é´Ú¹ñ¤¬Ï³¤ì¡¢¤ªÎÙ¤ÎÆüËÜ¤¬¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¡Ö»ä¤â´Ú¹ñ¿Í¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡×¡Öº£¤ä´Ú¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÇËãÌôÅ·¹ñ¡¢ÙÇÃ×Å·¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¥Ñ¥¿¥ä¤Çµ¯¤¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ï½¼Ê¬¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö·ï¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£