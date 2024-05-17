¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤òºÆ¤Ó¾Î»¿¡ÖË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ï15Æü¡¢ÊÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤òºÆ¤Ó¾Î»¿¤·¤¿¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÀ¯¸¢¤Ï14Æü¡¢EV¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈéÆù¤ëÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤È¤³¤³¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö2022Ç¯¤ËÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¾Î»¿¤·¡¢ºòÇ¯¤âÃæ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Î¾è¼ÖÂÎ¸³¤ÏÈô¹Ôµ¡¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤ËÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î2ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò·ë¤Ö¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø½é¤Î¹âÂ®Å´Æ»¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Î¥Õ¥§¡¼¥º1¤Ç¡¢Í½»»¤Ï1000²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢2008Ç¯¤Ë½é´ü»ñ¶â¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¡¢15Ç¯¤ËÃå¹©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î·úÀß¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¸åÂ³¤Î»ñ¶â¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º1¤Î´Ä¶·×²è¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤Î494¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó795¥¥í¡Ë¤Î¶è´Ö¤Ï¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¥Õ¥ì¥º¥ÎÀî¹â²Í¶¶¤Ï15Ç¯²Æ¤ËÃå¹©¤·¡¢18Ç¯¤Î´°À®¤Þ¤Ç¤Ë3Ç¯¤òÍ×¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¤³¤Î¶è´Ö¤Ëµð»ñ¤òÅê¤¸¤Æ¹â²Í¶¶¤ò·úÀß¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ±½°¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤â´ØÏ¢Åê¹Æ¤òÅ¾Á÷¤·¤Æ¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë