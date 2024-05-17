±óÆ£¹Ò¤ÎÀ®¸ù¤ÏÉ¬Á³¤«¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤ëÁÇ´é¡Ö¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¥×¥í¤Î»Ñ
±ºÏÂ¤ÈÆüËÜÂåÉ½»þÂå¤òÃÎ¤ë¾åÌîÍ¥ºî»á¤¬±óÆ£¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ö¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢¾ï¤ËÎäÀÅ¤«¤ÄÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤¿Êª¸À¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¡¢¶¦Æ®¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÆüËÜÂåÉ½»þÂå¤òÃÎ¤ë¾åÌîÍ¥ºî»á¡Ê¸½FC´ôÉì´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¿Ö¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®ÅÄÃÒ»Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡±óÆ£¹Ò¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ç°é¤Á¡¢17ºÐ¤À¤Ã¤¿2010Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ÆJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ11Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£2016Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢16Ç¯¤Ë¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¡¢17Ç¯¤ËAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡ËÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£2018Ç¯²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢19Ç¯²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡ÊÅö»þ2Éô¡Ë¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ»þÂå¤Î2018Ç¯4·î¡¢ÂçÄÐµ£»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤·¤¿ºÝ¡¢»ÃÄêÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¾åÌîÍ¥ºî»á¤Ï¡¢±óÆ£¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ö¤ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿1¿Í¤À¡£
¡Ö¹Ò¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤«¤é±ºÏÂ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥á¥¥á¥ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î»þ´ü¡£¡Ê±ºÏÂ¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¡Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î³èÌö¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¥Þ¥¸¥Þ¥¸¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼þ¤ê¤Ë²¿¤«Íê¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËèÆüÁª¼êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾åÌî»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2021¡Á22Ç¯¤Ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢ÂåÉ½¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï22Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò±óÆ£¤È¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê2021Ç¯¤Î¡ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡ÊµÈÅÄ¡ËËãÌé¤Î¼¡¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë±óÆ£¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÌÜ»Ø¤»¤ëÂ¸ºß¡×¤Ë
¡Ö¹Ò¤Ï¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌÜÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¤¤Ä¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¬´Ý¤Ã¤¤ê°ã¤¦´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ï¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤ÏÅöÁ³¡¢¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¡ËËãÌé¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃæÈ×¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤±Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¤«¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤«¤é¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯ËãÌé¤Î¼¡¤Ï¼«Ê¬¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±óÆ£¤Ï¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¡È¥Ç¥å¥¨¥ë²¦¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤äÌÜÉ¸¤òÍ¿¤¨¤ëÌÏÈÏÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¾åÌî»á¤â±óÆ£¤Î³èÌö¤ËÍê¤â¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö¹Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Èà¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ»Ø¤»¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬J¥ê¡¼¥°¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤âÀ¤³¦¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡ÊÀ¤³¦°ì¡Ë¤ò³Í¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Á´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ï
¾åÌîÍ¥ºî¡Ê¤¦¤¨¤Î¡¦¤æ¤¦¤µ¤¯¡Ë¡¿1973Ç¯11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£Ê¡²¬¡½¹Åç¡½µþÅÔ¡½¿·³ã¡½¹Åç¡½ÆÊÌÚ¡£J1ÄÌ»»223»î¹ç27ÆÀÅÀ¡¢J2ÄÌ»»83»î¹ç23ÆÀÅÀ¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÂç·¿FW¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2010Ç¯¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¡£ÆÊÌÚ¤Ç¥³¡¼¥Á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢±ºÏÂ¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡¢°éÀ®¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤é´ôÉì¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®ÅÄÃÒ»Ë / Tomofumi Oda¡Ë