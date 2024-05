ÆþÁª¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¾Ò²ð¡ª¥µ¥¤¥«¡Ö360¡ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¡×

サイカは、日本空間デザイン賞2023と屋内緑化コンクール2023に入選したオフィスを紹介する、「360°バーチャルツアー」を公開しました。

https://xica.net/action/officetour/

サイカ、日本空間デザイン賞・屋内緑化コンクール 入選オフィスの360°バーチャルツアーを公開

360°バーチャルツアー公開の背景と目的

サイカは、2023年3月20日にオフィスを東京都港区の「六本木ティーキューブ」へ移転しました。

本オフィスの特徴の一つに、コミュニケーション機会を創出し、従業員の創造性を刺激することで才能開花を促進する機能を持つことが挙げられます。

移転から1年、サイカのオフィスは、Employee Experience(従業員体験)の向上による従業員の才能開花を促進し、さらなる事業成長に寄与してきました。

今回、採用候補者をはじめとする多種多様なステークホルダーのみなさまに、サイカのオフィス環境をオンラインで体験いただくことを目的に、オフィスの360°バーチャルツアーを公開します。

▼サイカオフィスの360°バーチャルツアーは、こちらから体験できます。

https://tour.vachanavi.net/tour-2daa0810e5b94b809bae35e1ef641053

日本空間デザイン賞・屋内緑化コンクール入選

<日本空間デザイン賞2023入選>

空間デザインの価値を未来へ繋ぐために設立された、日本最大級のデザインアワード「日本空間デザイン賞2023」で、サイカのオフィスがKUKAN DESIGN AWARD 2023 Longlistに入選しました。

https://kukan.design/wp/wp-content/uploads/2023/08/kukan-desing-award-2023-longlist.pdf

<屋内緑化コンクール2023 屋内緑化推進協議会特別賞>

屋内緑化の取り組みを全国的な運動として推進する「屋内緑化コンクール2023」で、サイカのオフィスが屋内緑化推進協議会特別賞に入選しました。

https://www.okunairyokka.jp/wp-content/uploads/2024/02/A-39.pdf

サイカのオフィス

