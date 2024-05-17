ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡ª¥¤¥ó¥¦¥¨¥Õ¥¨¥¹¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹¡×¤òWFF¤ÇÄó¶¡
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¦¥¨¥Õ¥¨¥¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë»Ô¤Ë¤¢¤ë·Äô¦Âç³Ø¹»¤Î¥Û¥Æ¥ë´Ñ¸÷³ØÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹¡×¤ò¡ØWFF(World Food Festival)¡Ù¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¦¥¨¥Õ¥¨¥¹¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹¡×
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¦¥¨¥Õ¥¨¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë»Ô¤Ë¤¢¤ë·Äô¦Âç³Ø¹»¤Î¥Û¥Æ¥ë´Ñ¸÷³ØÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹¡×¤ò¡ØWFF(World Food Festival)¡Ù¤ÇÄó¶¡¡ª
¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Ï¥±¡¼¥¸»ô°éµÚ¤Ó¶¯À©µë±Â¤ò¤»¤º¡¢·ò¹¯Åª¤Ë°é¤Ã¤¿¥¢¥Ò¥ë¤Î´Î¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥¢¥°¥é²Ã¹©¿©ÉÊ¡£
´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É11¤«¹ñ¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥¢¥°¥éÆÃÍ¤Î¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤È½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥éËÜÍè¤ÎÌ£¤òÃé¼Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥óÉÓ¥¿¥¤¥×(125g)À½ÉÊ¤«¤é¶ÈÌ³ÍÑ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡£
ÀìÌç²È¸þ¤±¤Ë¥¢¥Ò¥ë¤Î´Î¤Î´ÞÍÎÌ¤ò¹â¤á¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¦¥Á(500g¡¿1kg)¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥ó¥Ñ¥¦¥Á(500g¡¿1kg)¤Î2¼ï¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¦¥¨¥Õ¥¨¥¹ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤È¹©Äø¡¢ÀìÍÑ²½¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÎÌ»ºÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿HACCPÇ§¾Ú»ÜÀß¤Ç±ÒÀ¸Åª¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤¬¤Ç¤¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ÏB2CÎ®ÄÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç·¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤ËB2B¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤âÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É3¼ï
K-Food¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¹âµéÎÁÍý¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆÀ¤³¦3ÂçÄÁÌ£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©ºà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥ó¥¦¥¨¥Õ¥¨¥¹(INWOO FS)¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂç½°Åª¤Ê¿©ºà¤È¤·¤ÆÌ£¤È²Á³Ê¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Ï¥Ñ¥ó¤ä¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÅÉ¤ë¼ê·Ú¤Ê¿©¤ÙÊý¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¹¡¼¥×¥Ù¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥é¥¶¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Ë¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢¤ï¤µ¤Ó¤Î¤è¤¦¤ËÆù¤ËÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ëÊýË¡¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¥ç¥ó¥ÒÂç³Ø¤Î¥Û¥Æ¥ë´Ñ¸÷³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ç36Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØWFF(World Food Festival)¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹¡×¤ò¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤È¥µ¥à¥¸¥ã¥ó(¾ÆÆùÊñ¤ßÍÑ¤ÎÌ£Á¹)¤ò8¡§2¤Ë·Ú¤¯º®¤¼¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾å¿·Ê´¤ÈÀ¸¥Þ¥Ã¥³¥ê¤òº®¤¼¤Æºî¤Ã¤¿¤ªÌß¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ÆÊ¤Ëß»Ò(¥Ý¥Ã¥×¥ó¥¸¥ã)¥¼¥ê¡¼¤È°ì½ï¤ËÄó¶¡¤·¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹»¤ÎÄ´Íý³Ø²Ê¥Á¡¼¥àÄ¹¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÏÊÌ¤ËÀ®·Á¤ò¤·¤ÆÄ´Íý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÏÁ°½èÍý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ëºÇ¶á¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÍÍÑ¤Ê¿©ºà¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
K-Food¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹
¥¥ç¥ó¥ÒÂç³Ø¤Î¥Û¥Æ¥ë´Ñ¸÷³ØÉô¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
2024 K-FOOD FAIR in Tokyo ¥Ð¥¤¥ä¡¼¾¦ÃÌ²ñ»²²Ã
¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¤Î¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥ÉÀ½ÉÊ¤ÏºòÇ¯¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝ¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¾¦ÃÌWeek¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É5¼ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥Ñ¥¦¥Á2¼ï¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Í¢½Ð¤Î¤¿¤á¤ÎÆüËÜ¤ÎÄÌ´Ø¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ï6·î28Æü¤ËÅìµþaT¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö2024 K-FOOD FAIR in Tokyo¡×B2B¥Ð¥¤¥ä¡¼¾¦ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÆüËÜ¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾¦ÃÌ²ñ¤ÏÅìµþ¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢aT¤òÄÌ¤¸¤Æ»öÁ°¾¦ÃÌ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤«¤éË¬Ìä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¡¢¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¸¶ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»î¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢K-Food¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¿©ÉÊ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
2024 K-FOOD FAIR in Tokyo
https://www.kfood-japan.com
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡ª¥¤¥ó¥¦¥¨¥Õ¥¨¥¹¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹¡×¤òWFF¤ÇÄó¶¡ appeared first on Dtimes.