ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡ª¥¤¥ó¥¦¥¨¥Õ¥¨¥¹¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥µ¥à¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¥¹¡×¤òWFF¤ÇÄó¶¡

インウエフエス「フォアグラサムジャンムース」

フォアグラの新しい魅力を引き出しているインウエフエは、韓国ソウル市にある慶熙大学校のホテル観光学部とのコラボレーションにより、ホワイトエンジェルスフォアグラスプレッドを使用した「フォアグラサムジャンムース」を『WFF(World Food Festival)』で提供!

ホワイトエンジェルスフォアグラスプレッドはケージ飼育及び強制給餌をせず、健康的に育ったアヒルの肝で作られたフォアグラ加工食品。

韓国はもちろん、フォアグラの本場であるフランスをはじめ、アメリカ、日本、中国など11か国の特許を取得しました。

フォアグラ特有の香ばしい味と柔らかな質感をそのままに、フォアグラ本来の味を忠実に生かしたプレーン瓶タイプ(125g)製品から業務用として販売。

専門家向けにアヒルの肝の含有量を高めたブラックフォアグラスプレッドパウチ(500g/1kg)、フォアグラスプレッドプレーンパウチ(500g/1kg)の2種が楽しめます。

インウエフエス独自の技術と工程、専用化された唯一の量産設備を備えたHACCP認証施設で衛生的に大量生産ができるホワイトエンジェルスフォアグラスプレッドはB2C流通はもちろん、韓国の大型グローバルホテルチェーン、フランチャイズレストランなどにB2B原料としても納品しています。

フォアグラスプレッド3種

K-Foodと出会ったフォアグラのサムジャンムース

フォアグラはフランス高級料理の代名詞として世界3大珍味と呼ばれます。

なので一般的に食べられる食材ではありません。

そこで株式会社 インウエフエス(INWOO FS)は、誰でも簡単に活用できる大衆的な食材として味と価格の競争力を兼ね備えたスプレッドタイプの製品を開発。

ホワイトエンジェルスフォアグラスプレッドはパンやビスケットに塗る手軽な食べ方の他にもスープベース、パスタ、クリームラザニアなどにソースとしても活用でき、わさびのように肉に付けて食べる方法も可能です。

最近、韓国ソウル市にあるキョンヒ大学のホテル観光学部では、2024年で36年目を迎える『WFF(World Food Festival)』とコラボレーションした「フォアグラサムジャンムース」をダイニングメニューとして企画し、注目を集めました。

フォアグラサムジャンムースはホワイトエンジェルスフォアグラスプレッドとサムジャン(焼肉包み用の味噌)を8:2に軽く混ぜたもので、それを上新粉と生マッコリを混ぜて作ったお餅の上にのせて覆盆子(ポップンジャ)ゼリーと一緒に提供し、好評を得ました。

同校の調理学科チーム長は「オリジナルフォアグラは別に成形をして調理をしなければならないが、ホワイトエンジェルスフォアグラは前処理がされており、すぐに料理に活用できる点が良かった」とし、「新しさを追求する最近の時代にマッチする有用な食材」と話しました。

K-Foodスタイルフォアグラサムジャンムース

キョンヒ大学のホテル観光学部コラボレーション

2024 K-FOOD FAIR in Tokyo バイヤー商談会参加

ホワイトエンジェルスのフォアグラスプレッド製品は昨年、東京ビッグサイトで開催された「国際食品・飲料商談Week」に参加し、フォアグラスプレッド5種、フォアグラパウチ2種を紹介し、輸出のための日本の通関も終えています。

2024年は6月28日に東京aTで行われる「2024 K-FOOD FAIR in Tokyo」B2Bバイヤー商談を通じて、本格的な日本進出に向けた準備を進めています。

今回の商談会は東京グランドプリンスホテル高輪で行われる予定で、aTを通じて事前商談を申請してから訪問できます。

当日、商談会ではフォアグラスプレッド原料を使ったフォアグラバスクチーズケーキ、フォアグラテリーヌ、フォアグラサムジャン、フォアグラパスタなど様々なサンプルを試食することができ、K-Foodの様々な食品関係者との商談の場が設けられる予定です。

2024 K-FOOD FAIR in Tokyo

https://www.kfood-japan.com

