ÃÏ¾åÇÈ¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Ä°Û¿§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÂçÃ¦½Ð¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¡Æ£°æ·òÂÀÏº¡ßDMM TV¥¿¥Ã¥°¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDMM TV¡×¤Ç¤Ï¡¢TBS¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù±é½Ð¤ÎÆ£°æ·òÂÀÏº»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢DMM TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÂçÃ¦½Ð2¡Ù¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬Æ£°æ·òÂÀÏºP¤ËÊª¿½¤¹¡ª¡ÖËä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÜ±£¤·¾õÂÖ¤ÇÉô²°¤Ë¼ü¤ï¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êæ«¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤«¤é¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÍê¤ê¤ËÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¾®Æ½±ÑÆó¡Ê¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç¼ü¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¹âÌî¡Ê¤¤·¤¿¤«¤Î¡Ë¡¢°æ¸ý¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¤ß¤Á¤ª¡Ê¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤éÁ°²ó¤ÎÃÏ¹ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡õÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¡¢¼ò°æµ®»Î¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡Ë¤é¤¬¿·¤¿¤ËÃÏ¹ö¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»É·ã¤ÈÃÎÀ¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤¿Æ£°æ»á¤È¡¢º£ºî¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇDMM TV¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ©ºî¥°¥ë¡¼¥×ÀÕÇ¤¼Ô¤Îµ×ÊÝÅÄÅ¯»Ë»á¤ÎÂÐÃÌ¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂÐÃÌ¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¡ØÂçÃ¦½Ð¡Ù¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£Æ£°æ·òÂÀÏº¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È²¿¤«¡É¤òºî¤ì¤ë¿Í¡¡½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òËä¤á¤¿¤¤¡×
¡½¡½DMM TV¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ×ÊÝÅÄ
DMM TV¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê´é¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢ºî¤ê¼ê¤¬½ÅÍ×¤À¤Ê¤È¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢TBS¤Î¿åÍË¸á¸å10»þ¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤Ç¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÉ¾È½¤Î¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ£°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢DMM TV¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤ë¼ï¤Î¼«Í³¤µ¤ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢DMM TV¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡¢DMM TV¤Î¥á¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬20¡Á40Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÃËÀ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ï½÷À¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÀ¤âÂç¹¥Êª¤ÊÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤ä¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È²¿¤«¡É¤òºî¤ì¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¤ÈÆ£°æ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Æ£°æ
ÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÃ±½ã¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢²¿ÏÃ¤«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ïºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¼«ÂÎ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Þ¤êÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
¡½¡½Æ£°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òËä¤á¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
µ×ÊÝÅÄ
ºÇ½éÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö»³¤ÎÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÈ¯ÁÛ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤È¡£
Æ£°æ
ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµÕ»»¤Ç¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¼ó¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¼«ÂÎ¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊDMM TV¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¿§¡¹¤ÈÆùÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢£Æ£°æ¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¡ØÂçÃ¦½Ð¡Ù1ºîÌÜ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¿¶Á
¡½¡½´ë²è²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤À¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£°æ
µÕ¤ËÇÛ¿®¤À¤«¤é¥ë¡¼¥ë¤Î¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤â°ìÉô¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤â½ÀÆð¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¾ì¹ä¡Ê¡ØÂçÃ¦½Ð¡ÙÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿DMM TV¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ©ºî¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥·¥Ë¥¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
ÉáÃÊ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤ò°ìÈÖ¤ËÉ½¸½¤·¤¿´ë²è½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤¯¡×¡ÖÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿´ë²è¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤ò±ÇÁü¤Ë¤·¤¿»þ¡¢Â¾ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¥É¥¥É¥¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Îºî¤êÊý¤Ã¤ÆËÜÍè¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Ë°ÏÂ¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤º£¡¢¡Ö¶Ã¤¡×¤ä¡Ö¿·¤·¤µ¡×¤òÃåÁÛ¤Ë´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÆÈ¼«¤Î´¶³Ð¤Ç±ÇÁü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄ
°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡×Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÈÖÁÈ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¡¢¿·¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£°æ
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢À®¸ù¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»È¤¨¤Ð°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºî¤ë³Ú¤·¤µ¤Ï½ù¡¹¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯ÂçÊÑ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬É¬¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï»ëÄ°Î¨¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢DMM TV¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ØÉ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µ×ÊÝÅÄ
¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»ëÄ°Î¨¤è¤ê¤â¥·¥Ó¥¢¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤À¤±DMM TV¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤¬¡¢ºÇ¤âÂç»ö¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¡ØÂçÃ¦½Ð¡Ù¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î»þ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÃ¦½Ð2¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó100¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Â¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ØÂçÃ¦½Ð3¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¤Î´ë²è¤Ê¤Î¤«¡Ä¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ØÂçÃ¦½Ð2¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤â´Þ¤ó¤ÀÈëÏÃ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬Æ£°æ·òÂÀÏºP¤ËÊª¿½¤¹¡ª¡ÖËä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÜ±£¤·¾õÂÖ¤ÇÉô²°¤Ë¼ü¤ï¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êæ«¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤«¤é¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÍê¤ê¤ËÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¾®Æ½±ÑÆó¡Ê¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ë¡£
¡¡ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»É·ã¤ÈÃÎÀ¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤¿Æ£°æ»á¤È¡¢º£ºî¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇDMM TV¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ©ºî¥°¥ë¡¼¥×ÀÕÇ¤¼Ô¤Îµ×ÊÝÅÄÅ¯»Ë»á¤ÎÂÐÃÌ¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂÐÃÌ¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¡ØÂçÃ¦½Ð¡Ù¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£Æ£°æ·òÂÀÏº¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È²¿¤«¡É¤òºî¤ì¤ë¿Í¡¡½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òËä¤á¤¿¤¤¡×
¡½¡½DMM TV¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ×ÊÝÅÄ
DMM TV¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê´é¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢ºî¤ê¼ê¤¬½ÅÍ×¤À¤Ê¤È¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢TBS¤Î¿åÍË¸á¸å10»þ¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤Ç¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÉ¾È½¤Î¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ£°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢DMM TV¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤ë¼ï¤Î¼«Í³¤µ¤ä¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢DMM TV¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¡¢DMM TV¤Î¥á¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬20¡Á40Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÃËÀ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ï½÷À¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÀ¤âÂç¹¥Êª¤ÊÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤ä¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È²¿¤«¡É¤òºî¤ì¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¤ÈÆ£°æ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Æ£°æ
ÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÃ±½ã¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢²¿ÏÃ¤«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ïºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¼«ÂÎ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Þ¤êÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
¡½¡½Æ£°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤òËä¤á¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
µ×ÊÝÅÄ
ºÇ½éÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö»³¤ÎÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÈ¯ÁÛ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤È¡£
Æ£°æ
ÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÎÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµÕ»»¤Ç¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¼ó¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¼«ÂÎ¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊDMM TV¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¿§¡¹¤ÈÆùÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢£Æ£°æ¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¡ØÂçÃ¦½Ð¡Ù1ºîÌÜ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¿¶Á
¡½¡½´ë²è²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤À¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£°æ
µÕ¤ËÇÛ¿®¤À¤«¤é¥ë¡¼¥ë¤Î¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤â°ìÉô¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤â½ÀÆð¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤µ¤¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¾ì¹ä¡Ê¡ØÂçÃ¦½Ð¡ÙÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿DMM TV¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ©ºî¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥·¥Ë¥¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
ÉáÃÊ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤ò°ìÈÖ¤ËÉ½¸½¤·¤¿´ë²è½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤¯¡×¡ÖÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿´ë²è¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤ò±ÇÁü¤Ë¤·¤¿»þ¡¢Â¾ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¥É¥¥É¥¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Îºî¤êÊý¤Ã¤ÆËÜÍè¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Ë°ÏÂ¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤º£¡¢¡Ö¶Ã¤¡×¤ä¡Ö¿·¤·¤µ¡×¤òÃåÁÛ¤Ë´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÆÈ¼«¤Î´¶³Ð¤Ç±ÇÁü¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄ
°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡×Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÈÖÁÈ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¡¢¿·¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£°æ
¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢À®¸ù¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»È¤¨¤Ð°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºî¤ë³Ú¤·¤µ¤Ï½ù¡¹¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯ÂçÊÑ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬É¬¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï»ëÄ°Î¨¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢DMM TV¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ØÉ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µ×ÊÝÅÄ
¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»ëÄ°Î¨¤è¤ê¤â¥·¥Ó¥¢¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤À¤±DMM TV¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤¬¡¢ºÇ¤âÂç»ö¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¡ØÂçÃ¦½Ð¡Ù¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î»þ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÃ¦½Ð2¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó100¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤¬¤¦¤Á¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Â¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡ØÂçÃ¦½Ð3¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¤Î´ë²è¤Ê¤Î¤«¡Ä¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ØÂçÃ¦½Ð2¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤â´Þ¤ó¤ÀÈëÏÃ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£