µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢º£µ¨4¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¡ª¥Á¡¼¥à¤ò²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤ËÆ³¤¯·è¾¡ÅÀ¤ò±é½Ð¤·MOMÁª½Ð¡ªÄ¶Â®¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤éGK¤ÎÆ¬¤òÄ¶¤¨¤ëº¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹ßÚÎö¡Ö¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤ÎÂÎÀª¤Ç¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥½¥·¥¨¥À 1¡Ý0 ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢ ¡Ê5·î17Æü¡¿¥ì¥¢¥ì¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ×ÊÝ¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éº¸Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹ßÚÎö
¡¡¤µ¤¹¤¬µ×ÊÝ·ú±Ñ¤È»×¤ï¤»¤ë°µ´¬¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¡£¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éº¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿3Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬Ãæ±û¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤à¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍî²¼ÅÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£º¸Â¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿¤Ð¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇGK¤ÎÆ¬¾å¤òÄ¶¤¨¤ëÀäÌ¯¤Ê¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤ì¤òFW¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿°Â±ÊÁïÂÀÏº»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤è¤¯µ×ÊÝ¤â»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤ï¤ê¤ÈÆ¬¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤âµ×ÊÝ¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æº¸¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Î³¨¤Ï¤¼¤Ò´¬¤Ìá¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¾Þ»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Öµ×ÊÝ¤è¤¯»Ä¤·¤¿¡ª¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡×¡Öµ×ÊÝ¤ÎÇ´¤ê¤¬À¸¤ó¤À¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡×¡Ö³ê¤ê¤Ê¤¬¤éº¸Â¥ë¡¼¥×¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤ÎÂÎÀª¤Ç¡©¡×¤Èµ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡¢£³»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤³¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ò·âÇË¤·¤Æ6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢7°Ì°Ê¾å¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬³ÎÄê¡£5°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ë¥Ö¤¬¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥°Àï6°Ì¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡¢7°Ì¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥½¥·¥¨¥À¤Ï¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÍèµ¨¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë