¤Ê¤ó¤È¡¢¿¼³¤¤ÎÇ®¿å¹¦¤è¤ê¡Ö¹â²¹¤ÎÇ®¿å¤òÊ®¤½Ð¤¹¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤¬Î¦¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡ÖÀ¸Ì¿ÃÂÀ¸¤ÏÎ¦¾å¡×Àâ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÆæ¤È¡Ö¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
¡ÖÃÏµåºÇ½é¤ÎÀ¸Ì¿¤ÏRNA¥ï¡¼¥ë¥É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×
°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢º¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸Ì¿¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¸¶»Ï¤ÎÃÏµå¤ÇRNA¤ÎºàÎÁ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö´°À®ÉÊ¡×¤È¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢¤«¤®¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢À¸Ì¿¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ÎÆñÂê¤ò¡Ö¿À¤Î»Å¶È¡×¤È¤»¤º¹çÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¸Ì¿µ¯¸»¡×¤Î¥»¥«¥ó¥É¡¦¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡£¤½¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê²ò¼á¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¡¼¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÎÓ·ûÀµ»á¤Î¡ØÀ¸Ì¿¤ÈÈóÀ¸Ì¿¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤ò¡¢¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿¼³¤Äì¤ÎÇ®¿åÊ®¿å¹¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ®¿å´Ä¶¤Ë¤¢¤ëÎ¦¾å¤Î²¹Àô¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿ÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÀ¸Ì¿¤ÈÈóÀ¸Ì¿¤Î¤¢¤¤¤À¡¡ÃÏµå¤Ç¡Ö´ñÀ×¡×¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¡Ö·ÏÅý¼ù¡×
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ç®¿åÊ®¿å¹¦¤¬¡¢¿¼³¤Äì¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤Îº¢¡¢À¸Êª³Ø¤Ç¤Ï¿Ê²½¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÊýË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Êª¤ò·ÁÂÖ¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¼ù¤Î»Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¼ù¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¿Þ¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¼ù¤«¤éÊ¬»Ò·ÏÅý¼ù¤Ø¡×¤Îº¸¡Î¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¼ù¡×¡Ï¡Ë¡¢20À¤µª¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ë»À¤Î±ö´ðÇÛÎó¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ÁÂÖ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÊ¬»Ò·ÏÅý¼ù¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤Âç³Ø¤ÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¥«¡¼¥ë¡¦¥¦¡¼¥º¡Ê1928¡Á2012¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Êª¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ü¥½¡¼¥àRNA¤Î±ö´ðÇÛÎó¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢Ê¬»Ò·ÏÅý¼ù¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ÏÅý¼ù¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏµåÀ¸Ì¿¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤Ï¤Þ¤º¡¢¸¶³ËÀ¸Êª¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡Ê¿¿ÀµºÙ¶Ý¡Ë¤È¥¢¡¼¥¥¢ ¡Ê¸ÅºÙ¶Ý¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¥¢¡¼¥¥¢¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥«¥ê¥¢¡Ê¿¿³ËÀ¸Êª¡Ë¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿Þ¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¼ù¤«¤éÊ¬»Ò·ÏÅý¼ù¤Ø¡×¤Î±¦¡Î¥¦¡¼¥º¤ÎÊ¬»Ò·ÏÅý¼ù¡Ï¡Ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ÏÅý¼ù¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸Êª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÀ¸Êª¤Ï¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢·ÏÅý¼ù¤Ç¶á¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸½Â¸¤ÎÀ¸Êª¤«¤éÎà¿ä¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¢¡¼¥¥¢¤Î¤É¤Á¤é¤Î»Þ¤Ç¤â¡¢º¬¸µ¤Ë¶á¤¤À¸Êª¤Ï80¡î°Ê¾å¤Î¤ªÅò¤ÎÃæ¤ÇÈË¿£¤¹¤ë¡ÖÄ¶¹¥Ç®¶Ý¡×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ºÇ¤â¹â²¹¤ÇÈË¿£¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAMSTEC¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬³¤ÄìÇ®¿å·Ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖMethanopyrus kandleri¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¡¢¥á¥¿¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥¢¡¼¥¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¸Êª¤Ï¡¢122¡î¤Ç¤âÀ¸°é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¤Î»³´ßÌÀÉ§¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÈùÀ¸Êª¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤ò¡¢°äÅÁ»Ò¹©³Ø¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÀ¸Êª¤Î¤â¤Î¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÊý¸þ¤Ë²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤è¤ê¹â²¹¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¹¥Ç®¶Ý¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤Ï¤ä¤Ï¤êÄ¶¹¥Ç®¶Ý¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë300¡î°Ê¾å¤ÎÇ®¿å¤Ï¡¢À¸Ì¿¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÇ®¤¹¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤ÄìÇ®¿å·Ï¤Ë¤ÏÄ¶¹â²¹¤Î³¤¿å¤«¤é0¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÎä³¤¿å¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¹ÅÙ¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¶¹¥Ç®¶Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤²¹ÅÙ¤Î´Ä¶¤¬É¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤Äì¤ÎÇ®¿åÊ®½Ð¹¦¤«¤éÊ®¤½Ð¤µ¤ì¤ë³¤¿å¤ÎÆÃÄ§¤â¡¢¤³¤³¤¬À¸Ì¿ÃÂÀ¸¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¸¶»ÏÃÏµåÂçµ¤¤Ë¤Ï¥á¥¿¥ó¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤¬¤¢¤Þ¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¥¢¥ß¥Î»À¤Ê¤É¤¬À¸À®¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ç½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç®¿åÊ®½Ð¹¦¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹³¤¿å¤Ï¡¢¥á¥¿¥ó¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡¦¿åÁÇ¤Ê¤É¤ò¹âÇ»ÅÙ¤Ë´Þ¤à¡Ö¶¯´Ô¸µÅª¡×¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥ß¥é¡¼¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¸¶»ÏÃÏµå¤Î´Ä¶¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç®¿åÊ®½Ð¹¦¤Ï¡¢É¬¿Ü¸µÁÇ¤¬¹âÇ»ÅÙ¤À¤Ã¤¿
¤·¤«¤â¹â²¹¤Î¤¿¤á¡¢Å´¤ä°¡±ô¡¢Æ¼¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤òÄÌ¾ï¤Î³¤¿å¤ä¸Ð¿å¤Ê¤É¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÃÏµåÀ¸Êª¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤É¬¿Ü¸µÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð°¡±ô¤Ï¡¢ÄÌ¾ï³¤¿å¤Ë¤Ï0/001ppm¡Êppm¤Ï100ËüÊ¬¤Î1¤òÉ½¤¹Ã±°Ì¤Ç1ppm¡á0.0001¡ó¡Ë°Ê²¼¤·¤«´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¤Äì¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹300¡î¤ÎÇ®¿åÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿ôppm¤Î°¡±ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ÊÉ½¡Ö³Æ»îÎÁÃæ¤Î¥«¥ê¥¦¥à¡ÊK¡Ë¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡ÊNa¡Ë¡¢°¡±ô¡ÊZn¡Ë¤ÎÇ»ÅÙ¡×¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹â²¹´Ä¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢Î¦¾å¤Ç¤â1000¡î¶á¤¯¤Î¹â²¹¤ÎÇ®¿å¤òÊ®½Ð¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢À¸Ì¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎ¦¾å²¹Àô¤«³¤Äì²¹Àô¤«¤È¤¤¤¦ÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹.¡£
À¸Ì¿ÃÂÀ¸¤Î¾ì½ê¤Ï³¤¤«Î¦¤«
À¸Ì¿¤Îµ¯¸»¤Ï¤¤ï¤á¤Æ³ØºÝÅª¤Ê¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Å·Ê¸³Ø¤«¤éÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢³Ë»À¡ÊDNA¤äRNA¡Ë¤Î¹½Â¤¤Èµ¡Ç½¤Î²òÌÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿³ØÌä¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½Ð¿È¼Ô¤ÏÀ¸Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Ë»À¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÊ£À½¤Îµ¡Ç½¤òÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢À¸Ì¿¤Îµ¯¸»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏRNA¥ï¡¼¥ë¥É¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤â¡¢¤Þ¤ºRNA¤òÌµÀ¸ÊªÅª¤ËÀ¸À®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï³Ë»À±ö´ð¢ª¥Ì¥¯¥ì¥ª¥·¥É¢ª¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¢ª¥ª¥ê¥´¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¿ÃÊ³¬¤â¿å¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é·ë¹ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
RNA¥ï¡¼¥ë¥É¤Îµã¤¤É¤³¤í¤Ï¡¢RNA¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÊ£»¨¤ÇÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÛÃø¡ØÀ¸Ì¿¤ÈÈóÀ¸Ì¿¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇRNA¥ï¡¼¥ë¥ÉÇÉ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã´î¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ì¥¯¥ì¥ª¥·¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¤¬¡ÖÀ¸ÊªÃÂÀ¸°ÊÁ°¤Î´Ä¶¾ò·ï¤Ç¡×¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦±Ñ¹ñ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Âç³Ø¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¡Ê1962¡Á¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢2009Ç¯¤Ë¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡Ù»ï¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤¹¡Ê¿Þ¡Ö¡ÒÀ¸ÊªÃÂÀ¸°ÊÁ°¤Î´Ä¶¾ò·ï¡Ó¤Ç¤Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¤Î¹çÀ®¡×¡Ë
Î¦¾å²¹ÀôÇÉ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¥«¥ê¥¦¥àÇ»ÅÙ
¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÊýË¡¤Ç¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²¿ÃÊ³¬¤â¤ÎÈ¿±þ¤ò¡¢²¹ÅÙ¤äpH¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³¤¿åÃæ¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥¿¥¯¥ë¡¼¥º¹»¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¡¼¥Þ¡¼¡Ê1939¡Á¡Ë¤é¤Ï¡¢À¸Ì¿ÃÂÀ¸¤Î¾ì½ê¤ÏÎ¦¾å¤Î²¹Àô¤À¤Ã¤¿¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½À¸À¸Êª¤ÎºÙË¦Æâ¤Ç¤Ï¥«¥ê¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ë¸µÁÇ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¯¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ÎÂ¿¤¯¤ÏºÙË¦³°¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÙË¦Æâ¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¥«¥ê¥¦¥à¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼ã´³¤Ç¤¹¤¬¹âÇ»ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö2¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿É½¡Ö³Æ»îÎÁÃæ¤Î¥«¥ê¥¦¥à¡ÊK¡Ë¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡ÊNa¡Ë¡¢°¡±ô¡ÊZn¡Ë¤ÎÇ»ÅÙ¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÉ½¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿å¤äÀ¸ÊªÃæ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤È¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÇ»ÅÙ¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¿åÃæ¤Ï¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Î¤Û¤¦¤¬¥«¥ê¥¦¥à¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢À¸Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¥«¥ê¥¦¥à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³¤ÄìÇ®¿å·Ï¤äÎ¦¾å²¹Àô¡ÊÉ½¤Ç¤ÏÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Î´Ö·çÀô¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡Ë¤Ï¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤Î³ä¹ç¡ÊK/Na¡Ë¤Ï³¤¿å¤è¤ê¤â¼ã´³¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç»ÅÙ¤Ï¥«¥ê¥¦¥à¤¬¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤è¤ê1·å¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬¿Ü¶âÂ°Îà¤Ç¤Ï³¤ÄìÇ®¿å·Ï¤Ë·³ÇÛ
¥«¥ê¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¥à¥È¥Î¥Õ¥¹¥¡¼²Ð»³¤«¤éÊ®½Ð¤¹¤ë¥¬¥¹¤¬¿å¤È¾øµ¤¤ËÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾øµ¤¤ËÂ¿¤¯¤Î¥«¥ê¥¦¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬¶Å½Ì¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¿å¤Ë¤Ï¥«¥ê¥¦¥à¤¬¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤è¤ê¤â4ÇÜ¤Û¤ÉÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥«¥ê¥¦¥à¤¬Â¿¤¤Î¦¾å²¹Àô¤Ï¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«°Ê³°¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¦¾å²¹Àô¤¬¸¶»ÏÃÏµå¾å¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃÏµåÀ¸Ì¿¤ËÉ¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤ë°¡±ô¤Ê¤É¤Î¶âÂ°¤â¡¢¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«¤Î²¹Àô¿å¤Ï³¤¿å¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¹âÇ»ÅÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÎ¦¾å²¹ÀôÀâ¤È¤ÏÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉ¬¿Ü¶âÂ°¤Ï³¤Äì¤«¤éÊ®¤½Ð¤¹Ç®¿å¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï³¤ÄìÇ®¿å·Ï¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê²½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ¦¤«¤é³¤¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤«
¤â¤·À¸Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºRNA¡Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬»Ò¡Ë¤¬¸¶»ÏÃÏµå¾å¤ÇÌµÀ¸ÊªÅª¤ËÀ¸À®¤·¡¢¤½¤³¤«¤éRNA¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦²áÄø¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤È¤ë¤Ê¤é¡¢Ç®¿å¤ÎÂ¸ºß¤¹¤ëÎ¦ÃÏ¡ÊÎ¦¾å²¹Àô¤Ê¤É¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸Ì¿¤¬³¤¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢5²¯Ç¯Á°¤ËÀ¸Êª¤¬Î¦¾å¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¸Êª¤¬³¤¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¹¤ë¤È¡¢Î¦¾å¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿À¸Ì¿¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë³¤¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤½¤Îµ¡¹½¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥£¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤·¤¿¡£
Î¦¾å²¹Àô¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¸¶»ÏÀ¸Ì¿¤Ï¡¢É÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÌ¤ÎÃÓ¤Ê¤É¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë³¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²Ï¸ý°è¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¿Ê²½¤ÎÉñÂæ¤ò³¤¤Ø¤È°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡Ä
¡ö¼¡²ó¤Ï¡¢ºÆ¤Ó±§Ãè¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é¿Ê²½¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£±§ÃèÀþ¤¬À¸Ì¿ÃÂÀ¸¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤ò¡¢Ãø¼Ô¤Î¸¦µæ¤ä·Ð¸³¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£5·î20Æü¡Ê·î¡Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
À¸Ì¿¤ÈÈóÀ¸Ì¿¤Î¤¢¤¤¤À¡¡ÃÏµå¤Ç¡Ö´ñÀ×¡×¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤«
À¸Ì¿¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸Ì¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÈóÀ¸Ì¿¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¡¡À¸Ì¿²Ê³Øµæ¶Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¡¼¤ÎÀè¶î¼Ô¤¬Ç÷¤ë¡ª
¤â¤·ËÜÅö¤Ê¤é¡Ä¡ÖÃÏµå¤ÇºÇ½é¤ÎÀ¸Ì¿¤Ï¡¢¿Ê²½¤Ç¤ÏÃÂÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ä¿Ê²½ÏÀ¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡Ö¤¹¤³¤Ö¤ëÅöÁ³¤Îµ¿Ìä¡×