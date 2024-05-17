¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨Ž£¤è¤ê¡¢¥Ï¥È¥à¥®¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¢ö
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨Ž£¤Ï¡¢Ž¢¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å ¸ÂÄê¥È¥ê¥¬ー¥Ü¥È¥ë¤Ä¤Ž£¡¢Ž¢¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë ¸ÂÄê¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¥ß¥Ë¥Á¥åー¥Ö¤Ä¤Ž£¤ò2024Ç¯5·î30Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢Âç·¿¥¹ー¥Ñー¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥Á¥×¥é¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ï¥È¥à¥®¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¢ö
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢
¹â²¹Ž¥Â¿¼¾¤ÊÇß±«¤Î»þ´ü¤Ï¡¢È©¤¬½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëµ¨Àá¤è¤ê¤â²á¹ó¤ÊÈ©´Ä¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤ËÈéÉæ²¹¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤Î¤¿¤á¤Ë´é¤äÂÎ¤«¤é´À¤¬¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢´À¤Ï¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤ËÇ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤Î¿åÊ¬¤Þ¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈËÉ±ÒËÜÇ½¤¬Æ¯¤¡¢È©¤ò¼é¤í¤¦¤È²á¾ê¤ËÈé»é¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢¥Æ¥«¥ê¤ä¤Ù¤¿¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Çä¾å¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨¤Ï¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤¦¤ë¤ª¤¦¡¢¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¤È¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È2¼ï¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¡Û¶ØÃÇ¤Î¹á¤êŽ¢¥é¥ó¥Æ¥ë¥Ç¥£Ž£¤«¤é¡¢¥ê¥Õ¥£¥ë¥Ü¥È¥ë¤¬¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¢ö
¥Ï¥È¥à¥®¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å ¸ÂÄê¥È¥ê¥¬ー¥Ü¥È¥ë¤Ä¤
²Á³Ê:748±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å¤Ï¡¢½Å¤Í¤Æ¤â¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Ê¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢³ÑÁØ¤Î¶ù¤Þ¤Ç¿åÊ¬¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£
Ìó200mlÊ¬¤Î²½¾Ñ¿å¤ò¥È¥ê¥¬ー¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ü¥È¥ë¤ËµÍ¤áÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¥ß¥¹¥È¾õ¤Î²½¾Ñ¿å¤ò¹ÈÏ°Ï¤ËÅÉ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÇØÃæ¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë ¸ÂÄê¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¥ß¥Ë¥Á¥åー¥Ö¤Ä¤
²Á³Ê:990±ß(ÀÇ¹þ)
¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î´¥Áç¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÈ©¤Ë¡¢¿åÊ¬¤òÅÀÅ©¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤ÎÆâÉô¤Ø¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¥Á¥åー¥Ö¥¿¥¤¥×¤Î¥ß¥Ë¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤Ï¡¢¥Ýー¥Á¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯Ä¾¤·»þ¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿åÊ¬ÎÌ¤¬81¡ó¤Ç¡¢ÌýÊ¬¤ò¶ËÎÏ¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¥è¥ì¤º¡¢²½¾Ñ¥Î¥ê¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¥Ùー¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼ê¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®²½¾Ñ¿å
²Á³Ê:748±ß(ÀÇ¹þ)
①¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬Êäµë
②¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶
③Ìµ¹áÎÁ¡¢ÌµÃå¿§¡¢Äã»É·ãÀ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¤ÇËèÆü¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¡£
④ËèÆü¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë500ml¥µ¥¤¥º
¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨ ¥Ï¥È¥à¥®ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë
²Á³Ê:990±ß(ÀÇ¹þ)
①¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Â³¤¯
②¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤»¤º¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶
③ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë180g¤Î¥µ¥¤¥º
④»È¤¤Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ!¥Þ¥ë¥Á¥æー¥¹
⑤Ìµ¹áÎÁ¡¢ÌµÃå¿§¡¢Äã»É·ãÀ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤ËÊÝ¼¾¥±¥¢¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
º£²ó¤ÏŽ¢¥Ê¥Á¥å¥ê¥¨Ž£¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ï¥È¥à¥®¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥Á¥×¥é¤ÇÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ï¥È¥à¥®¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¡¢µ¤·Ú¤ËÊÝ¼¾¥±¥¢¤¬¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª´«¤á¤Î¾¦ÉÊ¡£
ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢È©¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤¦¤ë¤ª¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦~¢ö
¤¼¤Ò¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£