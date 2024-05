練馬文化センターリニューアル記念公演！「狂言の会〜三番叟・末広かり・博奕十王〜」「華麗なるガラ・コンサート」

東京・練馬文化センターで、リニューアル記念として2024年5月26日(日)「狂言の会〜三番叟・末広かり・博奕十王〜」、2024年6月1日(土)「華麗なるガラ・コンサート」を開催します。

約1年半にわたる大規模改修工事を経て2024年5月に再開する東京・練馬文化センターで、リニューアル記念として2024年5月26日(日)「狂言の会〜三番叟・末広かり・博奕十王〜」、2024年6月1日(土)「華麗なるガラ・コンサート」を開催します。

「狂言の会」には練馬文化センター名誉館長である野村万作と、野村萬斎、野村裕基の親子三代が揃って出演。

「華麗なるガラ・コンサート」では公益財団法人練馬区文化振興協会の理事長でもあるヴァイオリニスト・大谷康子をはじめ、松尾葉子(指揮)、前橋汀子(ヴァイオリン)ほか、練馬区にゆかりのある音楽家を主体に構成されているNERIBUN祝祭室内管弦楽団が出演。

両公演ともにチケットは予定枚数を終了していますが、リニューアル記念公演後も開館以来続く「練馬区民寄席」や「イッセー尾形の右往沙翁劇場in練馬」など注目のラインナップが目白押し!

練馬文化センター(練馬区練馬1-17-37)

https://www.neribun.or.jp/nerima.html

■練馬文化センターリニューアル記念 狂言の会〜三番叟・末広かり・博奕十王〜

https://www.neribun.or.jp/event/detail_n.cgi?id=202402191708332440

2024年5月26日(日)14:00開演【予定枚数終了】

練馬文化センター大ホール

出演:野村万作、野村萬斎、野村裕基ほか

■練馬文化センターリニューアル記念 華麗なるガラ・コンサート

https://www.neribun.or.jp/event/detail_n.cgi?id=202402221708586732

2024年6月1日(土)14:00開演【予定枚数終了】

練馬文化センター大ホール

出演:松尾葉子(指揮)、大谷康子(ヴァイオリン)、前橋汀子(ヴァイオリン)、NERIBUN祝祭室内管弦楽団

