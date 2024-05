夏のギフトにおすすめ！CAFE OHZAN「スティックラスク・クロワッサンラスク・キューブラスク」

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、夏季限定商品として「スティックラスク・クロワッサンラスク・キューブラスク」を発売です。

CAFE OHZAN「スティックラスク・クロワッサンラスク・キューブラスク」

アイシングでコーティングされた華やかなラスク

珠屋櫻が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)では、夏季限定商品として2024年5月15日(水)にスティックラスクを、同月20日(月)にクロワッサンラスクとキューブラスクを発売☆

アイシングクリームでコーティングした、夏感あふれる三種のラスク。

暑い時期でも溶ける心配がなく、常温で持ち運べる、ギフトにぴったりの商品です。

使用しているアイシングクリームはCAFE OHZANオリジナルで、きめ細かな砂糖に、卵白や濃縮フルーツ果汁などを混ぜ合わせています。

さくっとした食感と口の中で徐々に広がる香りや甘みは、アイシングならではのおいしさ。

個包装で日持ちするお菓子は、お手土産としても、お中元としても最適です。

アイシングが織りなすポップでカラフルな世界観を、皆様で楽しめます。

CAFE OHZAN公式オンラインストア

URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■スティックラスク フルール/Le Stick Rusk Fleur

カラフルで夏らしいスティックラスク

“夏のアフタヌーンティー”をテーマに、様々な味を楽しめるよう、バリエーション豊かにおつくりしたラスクです。

2022年に一部フレーバーをリニューアルし、見た目も味わいもさらに華やかになりました!スティックラスク限定の味が多く、特におすすめの商品になっています。

柚子&はちみつ、パイナップル&チーズクリームのようなフルーティーな味に加えて、ピスタチオ&ハニーバターソルト、塩キャラメル&ナッツのようにコクのある味わいのものもあり、何本も飽きずに楽しめます。

箱に並んだスティックラスクは、蓋を開けた瞬間息を呑む美しさ。

差し入れやお手土産におすすめです!

アイシングクリーム

・ピスタチオ&ハニーバターソルト

・マンゴー&オレンジ

・カシス&ブルーベリー

・クッキー&クリーム

・塩キャラメル&ナッツ

・柚子&はちみつ

・ベリー&ヨーグルト

・パイナップル&チーズクリーム 等

スティックラスク フルール

価格 : 5本入/1,404円(税込)

10本入/2,592円(税込)

15本入/3,726円(税込)

20本入/4,860円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2024年5月15日(水)

販売URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■クロワッサンラスク グランバカンス/Le Croissant Rusk Grandes Vacances

コロンとした見た目が可愛い、クロワッサンラスク

クロワッサン生地をサクサクに焼き上げた、クロワッサンラスク。

ホロホロと崩れるような食感とバターの味わいが特徴的なお菓子です。

夏季限定ラスクは三種。

ストロベリー、レモン、コーヒー、それぞれのアイシングクリームをたっぷりと網掛けしています。

三日月形クロワッサンは見た目も可愛らしく、そのビジュアルも人気の理由です。

ボリューム感もあるので、ティータイムの主役になりそう。

可愛らしいものが好きな方へのギフトにおすすめです!

アイシングクリームの種類▼

・ストロベリー

・レモン

・コーヒー

クロワッサンラスク グランバカンス

価格 : 3個入/1,350円(税込)

5個入/2,268円(税込)

10個入/4,212円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2024年5月20日(月)

販売URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■キューブラスク クルール/Le Cube Rusk Couleur

キューブラスク クルール/Le Cube Rusk Couleur

キューブラスクは、3×4cmほどのサイズのお菓子。

小さなパレットに細かな装飾が施されています。

可愛さがぎゅっと詰まっていて、芸術品のよう。

5個入は引き出し型、12個入は筒形と、パッケージも珍しい形になっています。

ソーダやメロン、柑橘系など季節感のある味が多く、夏らしい、爽やかなお菓子です。

季節の贈り物にぴったり!

アイシングクリームの種類▼

・ソーダ

・ストロベリー

・ブルーベリー

・マンゴー

・ラズベリー

・メロン

・レモン

キューブラスク クルール

価格 : 5個入/1,620円(税込)

12個入/2,916円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2024年5月20日(月)

販売URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend/

■販売店情報

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問い合わせ:0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■一部商品取扱店

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港

特選洋菓子館 第1ターミナル2Fマーケットプレイス12

お問い合わせ:03-5757-8127

SMILETOKYO 第2ターミナル2F国内線出発ロビー25

お問い合わせ:03-6428-8725

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

・成田空港第3ターミナル(開催中〜5月31日)

※期間は変更(延長)の可能性があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏のギフトにおすすめ!CAFE OHZAN「スティックラスク・クロワッサンラスク・キューブラスク」 appeared first on Dtimes.