合計3,000ブースも！「ヨコハマハンドメイドマルシェ2024」

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会は、全国のハンドメイド作家が自分で制作したハンドメイド作品を展示・販売するイベント「ヨコハマハンドメイドマルシェ2024」をパシフィコ横浜で2024年6月29日(土)・30日(日)に開催します。

ヨコハマハンドメイドマルシェは本開催で19回目の開催です。

ヨコハマハンドメイドマルシェ2024

内容 : 全国のハンドメイド作家によるハンドメイド作品や

手づくりフードの展示・販売、

50種類のハンドメイド体験教室 等

日程 : 2024年6月29日(土)・30日(日) 11:00〜18:00

会場 : パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D

ブース数: 約3,000ブース(2日間合計)

入場料 : 当日券1,200円、前売券1,000円

(小学生以下は入場無料)

主催 : ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会

URL :

https://handmade-marche.jp/

◆ヨコハマハンドメイドマルシェの3つの特徴

1:2日間で約25,000人が来場する日本最大級のハンドメイドイベント!

2:合計3,000ブースのハンドメイド作家が作るオリジナル作品・手づくりフードが集結!

3:老若男女問わず誰でも参加可能な50種類のハンドメイド体験教室を開催!

◆ 開催目的

ヨコハマハンドメイドマルシェは「ものづくり市民の作品発表の場の創出」および「作り手・買い手が直接交流するものづくりを軸とした市民マーケットの創出」を目的として開催します。

また、“市民が主役”であり、かつ“高い集客力”をもつハンドメイドイベントを開催することで、地域住民からのボトムアップによるものづくり文化の醸成、ならびに開催都市の地域活性化に寄与することも目指します。

【2日間で約25,000人が来場する日本最大級のハンドメイドイベント!】

日本最大級のハンドメイドイベントとして、2013年に初開催し今回で19回目となる「ヨコハマハンドメイドマルシェ」。

昨年の開催では2日間合計で約25,000人の方々に来場☆

16,700m2の展示面積をもつ複合MICE施設「パシフィコ横浜」を会場として、個性豊かなハンドメイドの作り手・買い手が集まり、2日間を通じて“ものづくり”を軸とした交流が広がります。

昨年開催時の会場の様子

【合計3,000ブースのハンドメイド作家が作るオリジナル作品・手づくりフードが集結!】

全国各地から集まるハンドメイド作家による、アクセサリーやインテリア・雑貨、伝統工芸、ファッションなど、プロの作品と比べても遜色ない個性的・高品質な60,000点以上の手づくり作品が会場を埋め尽くします。

また、焼き菓子・パン・調味料・燻製など、こだわりの手づくりフードも出店され、ここでしか出会えない様々な種類のハンドメイド作品を楽しめます。

陶磁器の帯留 by Cyan彩磁帯留

七味唐辛子 by 摘み草薬膳

【2日間で50種類のハンドメイド体験教室「マルシェのがっこう」開催!】

老若男女を問わず、ハンドメイド未経験の方でも気軽に参加できる体験教室「マルシェのがっこう」を開催。

ハンドメイド作家が先生となり、アクセサリーからクラフト、ファンシー雑貨まで、世界にひとつ・自分だけのオリジナル作品づくりを体験できます。

体験教室は講座ごとに参加可能で、ハンドメイドマルシェにおける体験型コンテンツとして人気のプログラムです。

体験教室の様子・1

体験教室の様子・2

<参考> 出店作品およびハンドメイド体験教室の紹介 (一例)

【アクセサリー・インテリア・雑貨等のハンドメイド作品】

アルコールインクの指輪 by kamousa

ミニチュアの革小物 by ron ron

手づくりハンコ by KOTORI BUNGU

【焼き菓子・パン・調味料・燻製等のオリジナルフード】

スモークチーズ by 徳島スモーク

メレンゲクロワッサン by tk3

コーヒーシロップ by KINGLY COFFEE

【アクセサリー・インテリア雑貨・ファンシー雑貨等のハンドメイド体験教室】

シーグラスのランタン講座 by たまポケギャラリー

ミニチュアツリー講座 by 澤田将哉

食品サンプル講座 by oneintheworld

※byに続く名称は制作者(体験教室の場合は講師)です。

