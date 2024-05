ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、クッション性があってさらっと履くことができる、ディズニーデザイン「コンフォートメッシュスリッパ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「コンフォートメッシュスリッパ」

© Disney

価格:1,690円(税込)

サイズ:M、L、LL

適応サイズ:【M】約22〜23.5cm、【L】約24〜26cm、【LL】約26〜28cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

中敷きがメッシュ素材の涼しく快適なスリッパ。

底材に厚みがありクッション性もあって履き心地抜群です!

そして前が空いているデザインなので、裸足で履くとべたべたしがちな暑い季節でも快適◎

また、かかとが盛り上がっているコンフォートタイプになっています。

デザインは全部で8種類がラインナップ。

ミッキーマウス(ネイビー)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのスリッパ。

ひょっこりと顔をだしている「ミッキー」の姿がとってもチャーミング☆

それから、落ち着いた色味なのもポイントです。

ミニーマウス(レッド)

© Disney

「ミニーマウス」デザインのスリッパ。

「ミニー」は、赤い帽子をかぶったレトロなタッチでファン心をくすぐります!

同じポーズをした「ミッキー」デザインとペアで使っても◎

ミッキーモチーフ(カラフル)

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのスリッパ。

シンプルなアイボリーに、カラフルなミッキーモチーフの刺繍が映えます☆

さらに、モチーフデザインなので老若男女問わず使いやすく、来客用にしても良さそう。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのスリッパ。

水色と黄色の配色使いがポップな雰囲気!

また左足には星が、右足にはイカリの刺繍があしらわれています。

チップ&デール(アイボリー)

© Disney

「チップ&デール」のスリッパ。

左右それぞれに「チップ」と「デール」の姿がデザインされています。

「チップ」の隣にはスイカが、「デール」の隣にはパイナップルのモチーフ付き!

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのスリッパ。

「ベイマックス」のワッペンが愛らしく、左足は「ベイマックス2.0」の姿になっています☆

杢グレーのカジュアルなカラーもオシャレ。

ヤングオイスター

© Disney

『ふしぎの国のアリス』に登場する「ヤングオイスター」デザインのスリッパ。

左右で表情違いの「ヤングオイスター」のワッペンがあしらわれ、可愛さ満点◎

中敷きはピンク色になっています。

ミッキーモチーフ(グレー)

© Disney

グレーを基調とした「ミッキーモチーフ」デザインのスリッパ。

ミッキーモチーフの刺繍は黄色やオレンジ色などのビビッドなカラーで施され、インパクトたっぷりです。

同じデザインのアイボリーとペアで使っても素敵☆

<素材アップ>

それぞれ中敷きはメッシュ素材なので、素足で履いても足裏がベタつきにくく、フィットします。

裏面には星型のすべりにくい仕様が施されています。

汚れてもサッと拭きとれる素材なのもうれしい!

それからネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うことも◎

清潔な状態を保つことができます。

サイズ展開が豊富なので、家族みんなでお気に入りのキャラクターを選んで楽しめるのも魅力的!

クッション性があってさらっと履くことができる、ディズニーデザイン「コンフォートメッシュスリッパ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

