¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¼ÒÄ¹¤¬ÀèÀ©Ž¤±©ÅÄÈ¯ÃåÏÈÁèÃ¥¤Ç²Ð²Ö
2019Ç¯¤Î±©ÅÄÈ¯ÃåÏÈºÆÇÛÊ¬»þ¡¢ANA¤äJAL¤¬ÏÈ¤ò¸º¤é¤¹Ãæ¤Ç¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï1ÏÈÁý¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¹ñÆâ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2024Ç¯3·î¤«¤é±©ÅÄ¹ñÆâÀþ¤ÎÈ¯ÃåÏÈ¤Î²ó¼ý¡¦ºÆÇÛÊ¬¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡Ö±©ÅÄÈ¯ÃåÏÈÇÛÊ¬´ð½à¸¡Æ¤¾®°Ñ°÷²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åë¾è¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¯¡Ö¥É¥ëÈ¢Ï©Àþ¡×¤Ç¤¢¤ë±©ÅÄÏ©Àþ¤ÎÁý¸º¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ëÅìµþ½÷»ÒÂç³Ø¡¦ÃÝÆâ·òÂ¢¶µ¼ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ø¼Ô¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¿´¤È¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤äÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ê¤É·×6¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¼«¼Ò¤ÎÈ¯ÃåÏÈ³ÍÆÀ¤äÍÍø¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Î¤¿¤á¤ËÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2²óÌÜ¤Î°Ñ°÷²ñ¡£¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤ÎÆ¶½Ù¡Ê¤Û¤é¤Ï¤ä¤ª¡Ë¼ÒÄ¹¤¬Â¾¼Ò¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¡£¤¿¤ÀÆ¶»á¤ÎÈ¯¸À¤È¤Ê¤ë¤È½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¤½¤¦¤ß¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆ¶»á¤¬¹ñ¸ò¾Ê¤Î¸µ´±Î½¤À¤«¤é¤À¡£1971Ç¯¤Ë±¿Í¢¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþ¾Ê¡¢2002Ç¯8·î¤«¤é¤Ï¹Ò¶õ¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¿³µÄ´±¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤ËANA¾ï¶Ð¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡£2011Ç¯¤«¤éANAÉû¼ÒÄ¹¡¢2020Ç¯¤«¤é¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¶¼ÒÄ¹¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¡Ö3¤Ä¤Î¼çÄ¥¡×
Æ¶»á¤¬°Ñ°÷²ñ¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¥³¥í¥Ê´ü´ÖÃæ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤ÆÈ¯ÃåÏÈ¤Î²ó¼ý¡¦ºÆÇÛÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡¢¢AIRDO¡Ê¥¨¥¢¥É¥¥¡Ë¤È¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Î¶¦Æ±»ý¤Á³ô²ñ¼Ò²½¤Ï¹çÊ»¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¡¢£¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡¢¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¢AIRDO¤Ê¤É¤ÈANA¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢È¯ÃåÏÈ¤òÇÛÊ¬¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹¤Ù¤¡½¡½¤È¤¤¤¦3¤Ä¤À¡£
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£È¯ÃåÏÈ¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÈ¯ÃåÏÈ¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØ¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á´ü´Ö¤ÏËÜÍè¤Ê¤é2019Ç¯ÅÙ¤«¤é2023Ç¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Ä¾·â¤·¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°Ñ°÷¤ä¥¨¥¢¥é¥¤¥ó³Æ¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËºÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤Ê¤É±ä´ü¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½ñ¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Ï²Æº¢¤ÎÍ½Äê¡£È¯ÃåÏÈ¤ÎºÆÇÛÊ¬¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤¬½Ð¤¿¸å¤ËÂ®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÆÇÛÊ¬¤Î¼Â»Ü¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤ï¤±¤À¡£
°ìÊý¡¢Æ¶»á¤Ï¡Ö±©ÅÄÈ¯ÃåÏÈ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¶¥Áè¤ÎÂ¥¿Ê¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÍ¢Á÷ÌÖ¤Î·ÁÀ®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼ÔÍøÊØ¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¥³¥í¥Ê´ü´ÖÃæ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÉ¾²Á¤·¤ÆºÆÇÛÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÝÆâ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê´ü´ÖÃæ¤Ë±©ÅÄÈ¯ÃåÏÈ¤ò¤É¤¦Í¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼ç´Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê»ØÉ¸¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
Æ¶»á¤Î¼çÄ¥¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°ÕÌõ¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖAIRDO¤È¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ï¹çÊ»¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯ÃåÏÈ¤ò°ìÄêÄøÅÙÊÖ´Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Ê¤ë¡£
AIRDO¤È¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ï2022Ç¯¤Ë¶¦Æ±»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤Î¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¥×¥é¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¼Ò¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡£
Æ¶»á¤Î¼çÄ¥¤ò¼õ¤±¤Æ¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Î郄¶¶¹¨Êå¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÏ©Àþ¤Î¶¥¹ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íø±×ÁêÈ¿¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶¦Æ±»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£AIRDO¤ÎÎëÌÚµ®Çî¼ÒÄ¹¤â¡Ö¼«¼Ò¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÉôÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤Ê¤É¤Ç¡Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
JAL´´Éô¤¬Æ±Ä´¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â
¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²¾¤Ë¹çÊ»¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯ÃåÏÈ¤òÊÖ´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼º£¤µ¤é¾ø¤·ÊÖ¤¹¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤¿¤À¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏJAL¤«¤é¤âÆ¶»á¤ÈÆ±ÍÍ¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£JAL¤ÏÆüËÜ¥¨¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊJAS¡Ë¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤·¤¿ºÝ¡¢È¯ÃåÏÈ10ÏÈ¤òÊÖ´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¶»á¤Î¼çÄ¥¤Î3¤ÄÌÜ¤Ï¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¡Ê¶¦Æ±±¿¹Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
AIRDO¤ä¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡¢¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢ANA¤È¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ANA¤ËºÂÀÊ¤Î°ìÉô¤ò²·Çä¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åë¾èÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç2019Ç¯¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±¿ÄÂ¤ä´ë¶È´Ö¶¥Áè¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤òÃí»ë¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ¶»á¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¡ÖANA¤Î¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤ò»ö¼Â¾å¡¢À©¸Â¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢Æ¶»á°Ê¾å¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç°Õ¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JAL¤Î¾®»³Íº»Ê¼¹¹ÔÌò°÷¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö±©ÅÄ¡ÊÈ¯Ãå¡Ë¤Î¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤ÏÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï²Ö²¬¿Ìé°Ñ°÷¡ÊÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢ÇÑ»ß¤Ï¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤ÎÄó°Æ¤Ï1¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëANA¤Î¾¾²¼Àµ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡¢¡ÖANA¤È¡Ê¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¼Ò¤Î¡Ë¸ÜµÒ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£ÍøÍÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äó·ÈÀè¤È¤·¤Æ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ¢Á÷¿Í°÷¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Í¸ú³èÍÑ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌ·½â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊAIRDO¡Ë¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ÏÄó·ÈÀè¡ÊANA¡Ë¤È¤Î±¿ÄÂ¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£±¿ÄÂ¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¾º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¼¤Ò¸¡¾Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡Ê¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Æ¶»á¤¬Äóµ¯¤·¤¿¤Û¤«¤Î2¤Ä¤Î¼çÄ¥¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î°Ñ°÷¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ANA¤Ï¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤ÉÃæ·ø¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¼çÍ×Ï©Àþ¤ÇÂç·¿µ¡ºà¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¤òÍýÍ³¤ËANA¤ÎÈ¯ÃåÏÈ¤òÂ¾¼Ò¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ì¤Ð¡¢±©ÅÄ¤ÎÍ¢Á÷ÎÏ¤¬²¼¤¬¤ëÅÀ¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤
Æ¶»á¤¬°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¦¸ø¤Î¾ì¤Ç¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Î·Ç¤²¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï2022Ç¯12·î¤ËºÆ¾å¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢2¤Ä¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò·Ç¤²¤¿¡£¿·µ¡ºà¤ÎÆ³Æþ¤È±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿È¯ÃåÏÈ¤Î³ÈÂç¤À¡£
Á°²ó2019Ç¯¤ÎÈ¯ÃåÏÈºÆÇÛÊ¬»þ¤ËANA¤äJAL¤¬ÏÈ¤ò¸º¤é¤¹Ãæ¡¢¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï1ÏÈÁý¤ÈÍ£°ì¤ÎÁýÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤ÊÃÏÊýÏ©Àþ¤Î½¼¼Â¤Î¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Æ¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¡Ö±©ÅÄÈ¯ÃåÏÈÀ¯ºö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤âÏÈ¤ò³ÍÆÀ¡£¼Â¼Á2ÏÈÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2015Ç¯¤Î·Ð±ÄÇËÃ¾¤ò·Ð¤Æ¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï2022Ç¯¤ËºÆ¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê±Æ¶Á¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿2020Ç¯2·î¤Ë¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ¶»á¡ÊÁ°ÎóÃæ±û¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤òÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤ÏºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
º£²ó¤ÎºÆÇÛÊ¬¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£À®Ä¹¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë±©ÅÄÈ¯ÃåÏÈ¤¬ÁýÏÈ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Æ¶¼ÒÄ¹¤Î¼çÄ¥¤Ï´íµ¡´¶¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤¿¤ÀÃÝÆâ°Ñ°÷Ä¹¤¬½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Ì¤Á½Í¤Î»öÂÖ¤¬½±¤Ã¤¿´ü´Ö¤ÎÆ°¤¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤¬ÆñÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤ÎËö¤Ë°Ñ°÷¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊÀ±½Ð ÎËÊ¿ ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë