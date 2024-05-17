ソシエダvsバレンシア スタメン発表
[5.16 ラ・リーガ第36節](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 17 キーラン・ティアニー
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ミケル・メリノ
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 14 久保建英
FW 21 アンドレ・シウバ
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 36 ジョン・マルティン
DF 39 ジョン・アランブル
DF 41 Iñaki Rupérez
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[バレンシア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 15 ジェンク・エズカジャル
DF 20 ディミトリ・フルキエ
MF 6 ウーゴ・ギジャモン
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 11 ピーター・ゴンサレス
MF 16 ディエゴ ロペス
FW 10 アンドレ・アルメイダ
FW 17 ロマン ヤレンチュク
控え
GK 13 クリスティアン・リベロ
GK 49 Vicent Abril
DF 14 ホセ・ガヤ
DF 31 ルベン・イランソ
DF 34 Yarek Gąsiorowski
MF 7 セルジ・カノス
MF 19 セリム アマラー
MF 27 ペテル・ゴンサレス
MF 30 ウーゴ ゴンサレス
FW 22 Alberto Marí
監督
バラーハルベン
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 17 キーラン・ティアニー
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ミケル・メリノ
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 14 久保建英
FW 21 アンドレ・シウバ
GK 13 ウナイ マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 36 ジョン・マルティン
DF 39 ジョン・アランブル
DF 41 Iñaki Rupérez
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[バレンシア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 15 ジェンク・エズカジャル
DF 20 ディミトリ・フルキエ
MF 6 ウーゴ・ギジャモン
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 11 ピーター・ゴンサレス
MF 16 ディエゴ ロペス
FW 10 アンドレ・アルメイダ
FW 17 ロマン ヤレンチュク
控え
GK 13 クリスティアン・リベロ
GK 49 Vicent Abril
DF 14 ホセ・ガヤ
DF 31 ルベン・イランソ
DF 34 Yarek Gąsiorowski
MF 7 セルジ・カノス
MF 19 セリム アマラー
MF 27 ペテル・ゴンサレス
MF 30 ウーゴ ゴンサレス
FW 22 Alberto Marí
監督
バラーハルベン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります