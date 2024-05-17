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気象台は、午前4時14分に、暴風警報を三川町、庄内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・三川町、庄内町に発表

庄内では、17日昼前まで暴風に、17日昼過ぎまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　17日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■酒田市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　17日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■三川町
□暴風警報【発表】
　17日昼前にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■庄内町
□暴風警報【発表】
　17日昼前にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■遊佐町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s
□波浪警報
　17日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m