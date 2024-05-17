気象台は、午前4時14分に、暴風警報を三川町、庄内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・三川町、庄内町に発表

庄内では、17日昼前まで暴風に、17日昼過ぎまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 17日明け方

風向 南西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報

17日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■酒田市

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 17日明け方

風向 南西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s





□波浪警報17日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m■三川町□暴風警報【発表】17日昼前にかけて警戒風向 南西最大風速 18m/s■庄内町□暴風警報【発表】17日昼前にかけて警戒風向 南西最大風速 18m/s■遊佐町□暴風警報17日昼前にかけて警戒ピーク時間 17日明け方風向 南西・陸上最大風速 18m/s・海上最大風速 20m/s□波浪警報17日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高 6m