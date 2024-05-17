【暴風警報】山形県・三川町、庄内町に発表
気象台は、午前4時14分に、暴風警報を三川町、庄内町に発表しました。
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庄内では、17日昼前まで暴風に、17日昼過ぎまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
17日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■酒田市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
17日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■三川町
□暴風警報【発表】
17日昼前にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風警報【発表】
17日昼前にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■遊佐町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日明け方
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
17日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m