7人組グループPSYCHIC FEVERとラッパーJP THE WAVYが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場し、「Just Like Dat feat.JP THE WAVY」を歌唱することが16日、分かった。

同曲はSportifyのアジア9カ国でチャートイン、TikTokで総再生回数が1億8000万回を突破している。

PSYCHIC FEVERは「今回、自分たちの夢でもあったTHE FIRST TAKEに出演させていただき、とても光栄で幸せなひと時を過ごさせていただきました!! 実際に一発撮りだったのですが、この一瞬にかける思い、生の良さを実感し、自然とライブイベントのパフォーマンスと同じような感覚で臨ませていただきました」とコメント。

JP THE WAVYは「『Just Like Dat feat.JP THE WAVY』は自分が作らせてもらうってなった時に、自分が思う『PSYCHIC FEVER』の感じを表現して、さらに『こういうPSYCHIC FEVERが見たいな』っていうイメージで作らせてもらいました」と説明した。

17日午後10時から公開。