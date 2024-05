吉川晃司と布袋寅泰による伝説的ユニットCOMPLEXのチャリティーライブが2024年5月15日および16日の2日間、東京ドームで開催された。2日間の動員数は延べ10万人。この公演は2024年1月1日に起こった『令和6年能登半島地震』の復興支援を目的としたもので、<日本一心>の旗を掲げて行われた。公演の利益の全ては被災地の復旧、復興のために寄付される。COMPLEXは2011年7月30および31日にも<日本一心>の旗を掲げて、東日本大震災の復興支援のための公演を開催している。今回のステージはその時以来で、吉川と布袋が同じステージに立つのは13年ぶりだ。COMPLEXの結成は約36年前の1988年。1990年11月8日の東京ドーム公演をもって活動休止している。その後、ライブが行われたのは2011年の2公演のみだ。今回、“生COMPLEX”を初めて観た人も多いだろう。ここでは初日公演の模様をレポートする。

■<COMPLEX「日本一心」>5月15日/16日@東京ドーム SETLIST



01. BE MY BABY02. PRETTY DOLL03. CRASH COMPLEXION04. NO MORE LIES05. 路地裏のVENUS06. LOVE CHARADE07. 2人のAnother Twilight08. MODERN VISION09. そんな君はほしくない10. BLUE11. Can't Stop The Silence12. CRY FOR LOVE13. DRAGON CRIME14. HALF MOON15. ROMANTICA16. PROPAGANDA17. IMAGINE HEROES18. GOOD SAVAGE19. 恋をとめないで20. MAJESTIC BABYencore21. 199022. RAMBLING MANW encore23. CLOCK WORK RUNNERS24. AFTER THE RAIN▼COMPLEX are...吉川晃司(Vo) 布袋寅泰(G)▼BACK BANDスティーヴ エトウ(Per)、湊 雅史(Dr)、井上富雄(B)、奥野真哉(Key)、岸 利至(Programming)<日本一心>2024年5月15日(水) 開場16:30/開演18:302024年5月16日(木) 開場15:30/開演17:30会場:東京ドーム(東京都文京区後楽1-3-61)企画:COMPLEX主催/制作:アクセルミュージックエンターテイメント / ダダミュージック / ディスクガレージ / オン・ザ・ライン協力:ユニバーサル ミュージック合同会社