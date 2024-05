2021年からスタートした再発シリーズ『マスターピース・コレクション』から、女性アーティストの作品をピックアップした『フィーメル・シティポップ名作選』の第3弾のリリースが7月3日(水)に決定。アン・ルイス、桜田淳子、松本伊代、麻生真美子&キャプテン、高村亜留の5作品を復刻し発売する。ラインアップは以下の5作品。山下達郎がプロデュースし、吉田美奈子やYMOのメンバーらが参加したアン・ルイスのアルバム『ピンク・キャット』、矢野顕子と小田裕一郎が楽曲提供し、ほぼ全曲のアレンジを大村雅朗が担当した桜田淳子『My Dear』、全曲鷺巣詩郎がアレンジし、亀井登志夫、筒美京平、ケーシー・ランキンらが楽曲提供した松本伊代『センチメンタルI.Y.O.』、近年再評価の気運が高い80sダンス・ポップ・ユニット、麻生真美子&キャプテンの唯一のアルバム『エキゾチック浪漫』、山下達郎や吉田美奈子がセルフカヴァーしている「Last Step」を収録した高村亜留の1stアルバム『ARU FIRST』。

リリース情報























『ピンク・キャット+5』アン・ルイスVICL-77056(1979年作品)山下達郎が全面プロデュース。アン・ルイスが“歌謡ロック”に変化する前に発売したCITY POP名盤。山下達郎、吉田美奈子、細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏、桑名正博など多数のミュージシャンが参加。吉田美奈子作"Alone in the Dark"、"Love Magic"や山下達郎も後にセルフ・カバーした名曲"シャンプー"他収録。*ボーナストラック:「ラブ・ミー・トゥナイト」、「恋のブギ・ウギ・トレイン」「愛イッツ・マイ・ライフ」、「BOOGIE WOOGIE LOVE TRAIN」、「KOI NO BOOGIE WOOGIE TRAIN」全5曲収録*シングルレコード「アイム・ア・ロンリー・レディ」「恋のブギ・ウギ・トレイン」「BOOGIE WOOGIE LOVE TRAIN」ジャケット縮小封入『My Dear+4』桜田淳子VICL-77057(1981年作品)当時A面を矢野顕子、B面を小田裕一郎がそれぞれ作曲を担当し、ほぼ全曲のアレンジを大村雅朗が担当した17枚目のオリジナル・アルバム。当時、矢野はシングル「春咲小紅」がヒットし、小田も松田聖子の諸作品がヒットする中で制作された彼らの才能が凝縮されたCITY POP名盤。*ボーナス・トラック:「玉ねぎむいたら…」、「哀しみの前奏曲」、「恋はSEE-SAW」、「刹那Tic」4曲収録*シングルレコードジャケット縮小封入「玉ねぎむいたら」、「ミスティー」、「This is a "Boogie"」『サムシングI・Y・O+1』松本伊代VICL-77058(1982年作品)ヒット曲「ラブ・ミー・テンダー」を収録した2ndアルバム。全曲鷺巣詩郎がアレンジし、亀井登志夫、筒美京平、ケーシー・ランキンらが楽曲提供。海外のサブスクリプションで高回転中のCITY POP名曲「バージニア・ラプソディ」も収録。*ボーナス・トラック:「虹色のファンタジー」収録*シングルレコード「ラブ・ミー・テンダー」」ジャケット縮小封入『エキゾチック浪漫+9』麻生真美子&キャプテンVICL-77059(1985年作品)テレビ「スター誕生!」でチャンピオンを獲得し、デビューしたシンガー麻生真美子とスクールメイツ出身の北沢清子と山本恵子による80’sダンス・ポップ・ユニットによる唯一のアルバム。*ボーナス・トラック: 「恋の免許証」、「シンガポール・スリリング」、「恋の低空飛行」、「Nonon-G」、「愛はロマネスク (You're My Heart, You're My Soul)」、「真冬のビーチ・ボーイ」、「今夜は最高」、「ガラーム気分で歌わせて」、「急がば回ってFall in Love」全9曲*シングル・レコード「恋の免許証」、「恋の低空飛行」、「愛はロマネスク (You're My Heart, You're My Soul)」、「真冬のビーチ・ボーイ」、「ガラーム気分で歌わせて」ジャケット縮小封入『ARU FIRST』高村亜留VICL-77060(1985年作品)山下達郎や吉田美奈子がセルフカヴァーしている「Last Step」、和製"GOT TO BE REAL"な『恋は最高』や、ファンキーな『LET'S YOUR LOVE GROW』など、和モノ&シティポップとして再評価著しい高村亜留のファースト・アルバム。*シングル・レコード「ハートブレイク・サマービーチ」ジャケット縮小封入