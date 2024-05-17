miwa、ニューアルバムよりリード曲「GIRL CRUSH」先行配信
miwaが5月29日にリリースする7枚目のオリジナルアルバム『7th』より、リード曲「GIRL CRUSH」が先行配信された。
本楽曲は、歌詞に「誰だって主人公 ど真ん中を歩こう」や「I am free」、「私は無敵よ」など、“唯一無二の凛とした自分を持つこと”の大切さが歌われた1曲。
本日5月17日からは、4都市をまわる＜miwa Live Tour 2024 "7th"＞がスタート。「GIRL CRUSH」もライブで盛り上がるだろう。
先行配信情報
https://miwa.lnk.to/GIRL_CRUSH
アルバム情報
発売日：2024年5月29日(水)
【完全生産限定盤（CD+Blu-ray+ピック）】
SRCL-12800〜12802 ￥6,600（税込）
※豪華7インチサイズボックス仕様、PhotoBook付き、ピック封入（ランダム7色のうち1個）
【初回生産限定盤（CD+Blu-ray）】
SRCL-12803〜12804 ￥6,600（税込）
※三方背ケース仕様
【通常盤（CD only）】
SRCL-12805 ￥3,300（税込）
収録曲
・DISC-1【CD】
01. GIRL CRUSH
02. BUZZ!!!
03. ハルノオト
04. それでもただ
05. 2月14日 feat. 川崎鷹也
06. 君が好きです
07. 空っぽ
08. oARTo
09. シンクロ
10. Dive Into Summer
11. キミはナガレボシ
12. 月が綺麗ですね
13. Love me
14. あたりまえに
15. Bloom
16. Wedding Wish
17. 7days
・DISC-2【Blu-ray】 ※完全生産限定盤
miwa clips vol.4
01. シンクロ
02. Dive Into Summer
03. 2月14日 feat.川崎鷹也
04. Love me
05. ハルノオト
06. 月が綺麗ですね
07. それでもただ
08. それでもただ Music Video Making
・DISC-2【Blu-ray】 ※初回生産限定盤
2024/03/09 miwa -39 live- 2024 “sing dance enjoy!”ライブ映像
01. ありえない!!
02. あなたがいないと世界はこんなにつまらない
03. 321
04. いくつになっても
05. 踊れるメドレー（FRiDAY-MA-MAGiC、fighting-φ-girls、Princess、360°、DAITAN!、ストレスフリー、ミラクル）
06. サザエさん
07. Aye
08. super heroine
09. Delight
10. ヒカリヘ
11. We are the light
12. それでもただ
EN1. Wedding Wish
EN2. リトルガール
EN3. 春になったら
▼CD予約
https://miwa.lnk.to/7thAL
店舗購入特典
・Amazon.co.jp(ECサイト)：メガジャケ
・楽天ブックス(ECサイト)：オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ
・official fanclub「yaneura-no-neko」会員（早期予約）：オリジナルアクリルスタンド ※予約期間：終了
・Sony Music shop：オリジナルA5クリアファイル
・タワーレコード：オリジナルスマホサイズステッカー
・miwa応援店：オリジナルポストカード ※対象店舗は下記
https://www.miwa-web.com/shoplist/240529/
ライブツアー情報
＜miwa Live Tour 2024 "7th"＞
・東京都
2024年5月17日(金) Zepp Divercity
開場18:00/開演19:00
お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799
・福岡県
2024年5月29日(水) Zepp Fukuoka
開場18:00/開演19:00
お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
・大阪府
2024年5月31日(金) Zepp Namba
開場18:00/開演19:00
お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888
・愛知県
2024年6月2日(日) Zepp Nagoya
開場16:30/開演17:30
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【チケット料金】
プレミアム 11,000円(税込) ※ファンクラブ限定
1階全自由 7,700円(税込)
2階指定席 7,700円(税込)
チケット一般発売日：2024年4月13日(土)
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