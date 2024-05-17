アルバム情報



アルバム『7th』発売日：2024年5月29日(水)【完全生産限定盤（CD+Blu-ray+ピック）】SRCL-12800〜12802 ￥6,600（税込）※豪華7インチサイズボックス仕様、PhotoBook付き、ピック封入（ランダム7色のうち1個）【初回生産限定盤（CD+Blu-ray）】SRCL-12803〜12804 ￥6,600（税込）※三方背ケース仕様【通常盤（CD only）】SRCL-12805 ￥3,300（税込）収録曲・DISC-1【CD】01. GIRL CRUSH02. BUZZ!!!03. ハルノオト04. それでもただ05. 2月14日 feat. 川崎鷹也06. 君が好きです07. 空っぽ08. oARTo09. シンクロ10. Dive Into Summer11. キミはナガレボシ12. 月が綺麗ですね13. Love me14. あたりまえに15. Bloom16. Wedding Wish17. 7days・DISC-2【Blu-ray】 ※完全生産限定盤miwa clips vol.401. シンクロ02. Dive Into Summer03. 2月14日 feat.川崎鷹也04. Love me05. ハルノオト06. 月が綺麗ですね07. それでもただ08. それでもただ Music Video Making・DISC-2【Blu-ray】 ※初回生産限定盤2024/03/09 miwa -39 live- 2024 “sing dance enjoy!”ライブ映像01. ありえない!!02. あなたがいないと世界はこんなにつまらない03. 32104. いくつになっても05. 踊れるメドレー（FRiDAY-MA-MAGiC、fighting-φ-girls、Princess、360°、DAITAN!、ストレスフリー、ミラクル）06. サザエさん07. Aye08. super heroine09. Delight10. ヒカリヘ11. We are the light12. それでもただEN1. Wedding WishEN2. リトルガールEN3. 春になったら▼CD予約https://miwa.lnk.to/7thAL店舗購入特典・Amazon.co.jp(ECサイト)：メガジャケ・楽天ブックス(ECサイト)：オリジナルアクリルキーホルダー・セブンネットショッピング：オリジナルトート型エコバッグ・official fanclub「yaneura-no-neko」会員（早期予約）：オリジナルアクリルスタンド ※予約期間：終了・Sony Music shop：オリジナルA5クリアファイル・タワーレコード：オリジナルスマホサイズステッカー・miwa応援店：オリジナルポストカード ※対象店舗は下記https://www.miwa-web.com/shoplist/240529/