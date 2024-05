【ハッピーセット「リラックマ」】第1弾:5月17日~5月23日第2弾:5月24日~5月30日第3弾:5月31日~価格: 490円~520円

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」と「リラックマ」を5月17日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」はアニメ「シンカリオン」をモデルにしたおもちゃが登場。第1弾には「シンカリオン E5はやぶさ」などのシンカリオンのロボットに、取り外し可能なパーツを合体して進化させることができるおもちゃ3種がラインナップ。第2弾のシンカンセンモードには、車両を走らせる遊びに加え、車両からシンカリオンに変形できるおもちゃ3種が登場する。また、第1弾のパーツは、第1弾同士、第2弾ともビークル合体させることが可能。複数集めると、合体できるパーツが増え、遊びが広がる。

ハッピーセット「リラックマ」は、リラックマやコリラックマがデザインされたケースと、表と裏の2種類の絵柄のパズルが楽しめるおもちゃ。リラックマのフェイス型やハート型などのケースは、パズルの収納以外に、宝物や小物を入れて使うことができる。

ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」

第1弾:5月17日(金)~5月23日(木)

【シンカリオン E5 はやぶさトレーラーフォーム】【シンカリオン E6 こまちトップリフターフォーム】【シンカリオン E7 かがやきドリルフォーム】

各合体パーツは、第1弾の3種間で組み換えて遊べる。

「シンカリオン E6こまちトップリフターフォーム」+第1弾のパーツの4点(「はやぶさトレーラーフォーム」[腕・脚]、「こまちトップリフターフォーム」[背]、「かがやきドリルフォーム」[腕]

第2弾:5月24日(金)~5月30日(木)

【シンカリオン H5 はやぶさ】【シンカリオン N700Sのぞみ】【ファントムシンカリオン】

第1弾の合体パーツと組み換えて遊べる。

「シンカリオン H5はやぶさ」+第1弾のパーツの4点(「はやぶさトレーラーフォーム」[腕]、「こまちトップリフターフォーム」[背・脚]、「かがやきドリルフォーム」[腕]

第3弾:5月31日(金)~

ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

週末プレゼント

5月18日・19日の2日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」を1セット購入につき、「シンカリオン キラキラシール」がもらえる。

【シンカリオン キラキラシール】

シンカリオンのハッピーセットオリジナルのシール

ハッピーセット「リラックマ」

第1弾:5月17日(金)~5月23日(木)

【リラックマ】【コリラックマ】【キイロイトリ】

※パズルの中央にはキャラクターが形どられたスペシャルピースがあります。

第2弾:5月24日(金)~5月30日(木)

【リラックマのにこにこハート】【いちごだいすきコリラックマ】【リラックマベビーとおほしさま】

※パズルの中央にはダイカットのスペシャルピースがあります。

第3弾:5月31日(金)~

ハッピーセット「リラックマ」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

週末プレゼント

5月18日・19日の2日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「リラックマ」を1セット購入につき、「リラックマスペシャルピースシール」がもらえる。

【リラックマスペシャルピースシール】

リラックマのハッピーセットオリジナルのシール

(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。