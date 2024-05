【「BLACK LAGOON エダ イニシャルステージ」4巻】5月17日 発売価格:759円

小学館は、マンガ「BLACK LAGOON エダ イニシャルステージ」の4巻を5月17日に発売する。価格は759円。

本作はTVアニメ化もされた広江礼威氏のハードボイルドマンガ「BLACK LAGOON」を原作とした公式スピンオフ。執筆は「神様ドォルズ」のやまむらはじめ氏が手掛けている。

暴力教会のシスター・エダの“前日譚”となっており、現在世界で起きている謀略、紛争にも繋がるさまざまなドラマがCIAルーキー時代のエダの視点から描かれている。

なおアニメイトやゲーマーズなどの書店では、数量限定の描き下ろし購入特典も用意されている。

【「BLACK LAGOON エダ イニシャルステージ」4巻あらすじ】

「ブラック・ラグーン」エダのスピンオフ!

悪徳の街・ロアナプラで武器や情報を扱う通称“暴力教会”のシスター・エダ。

その正体はCIA潜入工作員。

現在、世界で起きている謀略、紛争にも繋がる様々なドラマをCIAルーキー時代のエダの活躍を通して描くスパイアクション!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.