小学館は、マンガ「BLACK LAGOON 掃除屋ソーヤー 解体!ゴアゴア娘」の8巻を5月17日に発売する。価格は759円。

本作は広江礼威氏が生んだTVアニメ化作品「BLACK LAGOON」の公式スピンオフ。「美女で野獣」や「築城院さんハシャギ過ぎ」などのイダタツヒコ氏が執筆を手掛けている。

悪徳の街ロアナプラで掃除屋稼業を営むソーヤーが主役となっており、本編では見られないお茶目な一面も描かれる。

なお5月17日頃発売の「サンデーGX」6月号では「BLACK LAGOON」本編が表紙を飾り、新たなシリーズが幕を開ける。

【「BLACK LAGOON 掃除屋ソーヤー 解体!ゴアゴア娘」8巻あらすじ】

ロアナプラの掃除屋ソーヤーの活躍を描く!

チェーンソーを振り回し、悪徳の街・ロアナプラの不要な人たちを処分する掃除屋ソーヤー!

ラグーン本編では見せないお茶目な一面にホッコリ!

タイトルに「解体」や「ゴアゴア」とつくけど意外とコメディ率が高い愉快な「BLACK LAGOON」のスピンオフ!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.