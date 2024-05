【「TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには」22巻】5月17日 発売価格:880円

小学館は、マンガ「TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには」の22巻を5月17日に発売する。価格は880円。

本作は「サイコミ」で連載され、累計300万部を突破している作品。史上最強のコンビニ店員・ツヨシを主人公とした“コンビニ店員無双バトル”を描いている。

22巻では230話~240話までが収録されており、前巻に引き続きツヨシと照の激闘が繰り広げられる。巻末では作者の丸山恭右氏、Zoo氏による対談記事も収録されており、“世直し編”クライマックスを目前に制作秘話が打ち明けられている。

【「TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには」22巻あらすじ】

ツヨシ、お前……負けんのか!!?

「最強」を求める全ての格闘家・闘技者が辿り着く男。

その名はTSUYOSHI――。

ついに始まってしまったツヨシと照の戦い。

怒涛の攻撃を繰り出す照に対し、ツヨシはいつもと様子がおかしい。

被弾、出血、これまで見たことのない衝撃の連続!

その結果、戦いは思いもよらぬ決着を迎えることに――!

さらにツヨシの母・珠江vs玉鋼のまさかすぎる戦いが開幕!

自分を「私は普通のおばさんよ」という珠江。

だが、その戦いぶりはどう考えても普通じゃない……!

異次元の頂上決戦を目撃せよ!

