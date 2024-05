ルイ・ヴィトン“船のクルー”イメージのウィンドブレーカーや防水バッグ、「アメリカズカップ」開催記念

ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)から、国際ヨットレース大会「第37回アメリカズカップ バルセロナ」の開催を記念したカプセルコレクションが登場。2024年7月18日(木)より、ルイ・ヴィトン店舗ほかにて発売される。

ルイ・ヴィトン『アメリカズカップ』記念カプセルコレクション

「第37回アメリカズカップ バルセロナ」を記念したカプセルコレクションには、“海”をイメージしたディテールや、レッド・ホワイト・ネイビーのカラーを塗り分けて“V”の文字を表現したグラフィックなどを取り入れたアイテムがラインナップ。

セーリングの世界から着想を得た実用的なアイテムが揃う「ライディング・ザ・ウェイブズ(Riding the Waves)」ライン、スポーティーなデイウェアを集めた「ア・デイ・オン・ザ・デック(A Day on the Deck)」ライン、イブニングウェアの「エレガント・サマー・イブニング(Elegant Summer Evening)」ラインの全3ラインを展開する。

“セーリング”の世界から着想を得た「ライディング・ザ・ウェイブズ」ライン

「ライディング・ザ・ウェイブズ」ラインには、“船のクルー”をイメージしたウィンドブレーカーやショーツ、ルイ・ヴィトンを代表するバッグ「キーポル」に防水キャンバスを採用したモデルなど、実用性とエレガンスを兼ね備えたアイテムが揃う。

さらに、2024年リゾートコレクションのためにデザインされたウィメンズスニーカー「LV ラッシュ・ライン スニーカー」が、メッシュやラバー、カラフルなテープでアレンジされて登場する。そのほかにも、メンズの「LV バラクーダ・ライン スニーカー」、帆船のスピードを感じさせるストライプ柄のキャップやサングラスなどを用意している。

スポーティーなデイウェア「ア・デイ・オン・ザ・デック」ライン

「ア・デイ・オン・ザ・デック」ラインは、「ダミエ」や「モノグラム」といったアイコンモチーフを、海上信号旗のスタイルとカラーでアレンジしたデザインが目を引く。

注目は、レッド・ホワイト・ネイビーのカラーリングが印象的なリバーシブルのウィンドブレーカー、半袖シャツ、スイムウェア、バケットハットなど。ウィメンズウェアには、「アメリカズカップ」のロゴをプリントしたクルーネックやミュールなども展開される。一方、メンズには、グレインカーフレザーに「ダミエ・パターン」をあしらったミュール、テクニカルニット素材のローファーなどを揃える。

小物やアクセサリーも併せてチェック。“シロナガスクジラ”をモチーフにした可愛らしいポーチなどが、コーディネートにアクセントを加えてくれる。

イブニングウェアが揃う「エレガント・サマー・イブニング」ライン

夕暮れ後の時間を彩るのは、「エレガント・サマー・イブニング」ラインのアイテムたち。ウィメンズでは、ブラックやホワイトのジャージークレープ素材を使ったロングドレスや、「カプシーヌ ミニ」バッグなどを提案する。メンズでは、ゴールド仕上げの“LV”ボタンが光るダブルブレストジャケットや長袖シャツ、爽やかなフレアパンツなどが展開される。

【詳細】

ルイ・ヴィトン「第37回アメリカズカップ バルセロナ」記念カプセルコレクション

発売日:2024年7月18日(木)

取扱店舗:ルイ・ヴィトン店舗、ルイ・ヴィトン公式オンラインストア



【問い合わせ先】

ルイ・ヴィトン クライアントサービス

TEL:0120-00-1854

