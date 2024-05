漫画『北斗の拳』などで知られる漫画家の原哲夫さんが、映画『マッドマックス:フュリオサ』の主人公を書き下ろしたイラストを公開しました。

公開したのは、映画『マッドマックス:フュリオサ』(5月31日公開予定)の主人公・フュリオサのイラストです。映画は、故郷や家族、人生のすべてを奪われた若きフュリオサが、改造バイクで絶叫するディメンタス将軍と、鉄壁の要塞(ようさい)を牛耳るイモータン・ジョーが覇権を争う“MADな世界(マッドワールド)”と対峙(たいじ)する物語。

原さんは、左手が義手、右手には銃を構えるフュリオサを描きました。

原さんは、かねて『マッドマックス』シリーズの大ファンを公言していて、荒廃した世界、暴力で支配するバイカー集団、絶望の中でも生き抜く主人公の姿など、自身の作品にも影響を受けていたといいます。

一足先に映画を鑑賞した原さんは「すべてが最高! 冒頭から最後まで面白かった! 私もジョージ・ミラー監督から多くの影響を受けたひとり。もう無いだろうと思っていたら、そんな創り方があるのか!? と、まだまだ新しい映像世界を見せてくれることに、本当に頭が下がる思い。本気で僕を弟子にして欲しいです!」とコメントを寄せました。

また『北斗の拳』は、原作生誕40周年を記念して『北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR』の新作ティザーキービジュアルも公開されており、フュリオサのコラボイラストと通ずるように、ケンシロウが力強く立つ、たくましい姿が描かれています。

