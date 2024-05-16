ËÌ¶å½£½é½ÐÅ¹¤Î¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤â¡¡¡Ö»®ÁÒ¥Æ¥é¥¹¡×7·î¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ô¥Ê¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ï16Æü¡¢Æ±»ÔÈ¬È¨Åì¶èÊ¿Ìî¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¤È½»Âð¤ÎÊ£¹ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö»®ÁÒ¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌ¶å½£»Ô½é½ÐÅ¹¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥×¥é¥¹¶¡Ê¥Ä¡¼¡Ë¡×¤ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼Ê»Àß¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ê¤É13Å¹ÊÞ¤¬7·î¤«¤é½ç¼¡³«Å¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛJR¶å½£¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤«¤ó¤Ñ¤Á¡¦¤¤¤Á¤í¤¯¡×ÊóÆ»¸ø³«
¡¡¥¹¥Ô¥Ê¤¬¡¢¹©»ö¤¬¿Ê¤à¸½ÃÏ¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó3Ëü5200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¤¦¤Á¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤ÏÌó1Ëü8700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÅ¹ÊÞÌÌÀÑÌó4000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï275Âæ¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥×¥é¥¹¶¡ÊÌó500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ïºî¶ÈÉþ¤«¤é½÷À¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡JRÈ¬È¨±Ø¤«¤éÌó1¥¥íÆî¤Î»ÔÆ»¡ÊÄÌ¾Î¡¦»³¼êÄÌ¤ê¡Ë±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ê¤É¤ÎÀ×ÃÏ¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶å½£¹ñºÝÂç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£½»Âð¥¨¥ê¥¢¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð72¸Í¤Ï2025Ç¯5·î¤«¤é½ç¼¡´°À®¤·¡¢6·î¤«¤éÈÎÇäÍ½Äê¡£
¡¡¥¹¥Ô¥Ê¤ÏÈ¬È¨À½Å´¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÀ½Å´¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ¾ÆüËÜÅ´Æ»»Ò²ñ¼Ò¡£¥¹¥Ô¥Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿ÊËÜÉô¤Î±ºÄÅ¿¿°ì¡¦³«È¯Ã´Åö²ÝÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆËèÆü¤ÎÌþ¤ä¤·¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÎÉ¼Á¤Ê½»Âð¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Î»õ»ß¤á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÌòÎ©¤Æ¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÚÀ®¾¾½©Êæ¡Û
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡Ê¤³¤É¤âÉþ¡Ë¢¦¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥×¥é¥¹¶¢¦¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ê²Û»Ò¡Ë¢¦¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ê¥Ñ¥ó¡Ë¢¦¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¢¦¤µ¤«¤Ê¤Î¿·Á¯ÁÈ¿¹¸×¡ÊÁ¯µû¡Ë¢¦¥¨¥¶¥¡ÊÀºÆù¡Ë¢¦Êæ¤Î²Ì¡ÊÀÄ²Ì¡Ë¢¦¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¢¦¤·¤Þ¤à¤é¡Ê°áÎÁÉÊ¡Ë¢¦¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¢¦¸øÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¸åÆü¸øÉ½¡Ë¢¦¤¤µ¤é¤®¡Ê¤¦¤É¤ó¡Ë