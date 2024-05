サンエックスの最新キャラクター『いしよわちゃん』の新作アイテムがリラックマストア、キデイランドの一部店舗に一足早くやってくる。「Made in サンエックス」企画からデビューしたサンエックス最新キャラ『いしよわちゃん』は、三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌ。意志が弱いせいかまっすぐだった耳やしっぽもだんだん垂れてきちゃったみたい。口癖は「明日こそ」な、いしよわちゃんに共感する方も多いのでは?

そんなきゅるんとしたお目めがキュートな『いしよわちゃん』グッズが、この度全国のリラックマストア(一部店舗)とキデイランド(一部店舗)にて先行リリースされることが決定! 2024年6月1日よりお取り扱いがスタートする。いしよわちゃんの可愛さが凝縮された大人気「ぶらさげぬいぐるみ」の再販がされるほか、意志の弱さを全面アピールしちゃってるアクリルキーホルダー、アクリルスタンド、ステッカーなど、可愛いアイテムが目白押し♪サンエックスの新しいお友だちの最新アイテムをお見逃しなく!(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.