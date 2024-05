AA=(上田剛士)が5月23日にリリースする配信シングル『FIGHT & PRIDE』表題曲の、MVトレーラー映像が公開された。

(関連:【映像あり】AA=「FIGHT & PRIDE」オフィシャルトレーラー)

あわせて、MV本編がリリース当日0時にプレミア公開されることが発表された。トレーラーには、本映像のために上田剛士が制作した音源が使用されている。

同シングルには、AA=としては約2年半ぶりとなる新曲「FIGHT & PRIDE」と「CRY BOY」を収録。この2曲はNetflixにて5月23日より世界公開され、上田剛士が劇伴を担当する格闘アニメ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』のオープニング主題歌とエンディング主題歌として新たに書き下ろされている。

また、VICTOR ONLINE STORE限定で販売される完全生産限定盤CDには、『FIGHT & PRIDE SPECIAL LIMITED DRY Tシャツ』が付属。現在予約を受け付けている。

さらに、5月18日21時より放送の『THE MAJESTIC SATURDAY NIGHT』(FM COCOLO)にて、表題曲「FIGHT & PRIDE」が初オンエアされる。同番組は上田がリスペクトしているミュージシャンのひとりでもあるちわきまゆみがDJを務めている。

なお、AA=は6月22日より『FIGHT & PRIDE TOUR』が控えている。

(文=リアルサウンド編集部)