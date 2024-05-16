ゆず、9ヵ月ぶり新曲「Chururi」のMVはフラワーアーティスト東信とのアニメ映像コラボ
ゆずが5月15日、新曲「Chururi」を配信リリースした。これに伴って本日5月16日にオフィシャルYouTubeチャンネルで同曲ミュージックビデオを公開した。
◆ゆず 動画 / 画像
ミュージックビデオはジャケットアートワークに引き続き、フラワーアーティスト東信とのコラボレーションによるもの。東が主宰するクリエイション集団・AMKK(東信、花樹研究所)が過去に制作し公開したアニメーション作品『Botanical animation “Story of Flowers 2”』の世界観が、「Chururi」の楽曲のコンセプト／テーマに一致することから、同アニメーションに楽曲を乗せて、新たな作品として再構築した。音楽とアートによる新機軸の融合を感じさせる仕上がりだ。
■新曲『Chururi』
Streaming & Download：https://yuzuofficial.lnk.to/Chururi
■ニューアルバム
※詳細後日発表
■アリーナツアー＜YUZU ARENA TOUR 2024-2025＞
10月19日(土) 長野・長野ビッグハット
10月20日(日) 長野・長野ビッグハット
10月25日(金) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月26日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM
10月27日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM
11月14日(木) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
11月15日(金) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
11月23日(土/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
11月24日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
11月30日(土) 三重・三重県営サンアリーナ
12月01日(日) 三重・三重県営サンアリーナ
12月07日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月08日(日) 福岡・マリンメッセ福岡A館
12月21日(土) 広島・広島グリーンアリーナ
12月22日(日) 広島・広島グリーンアリーナ
▼2025年
1月11日(土) 大阪・大阪城ホール
1月12日(日) 大阪・大阪城ホール
1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
1月25日(土) 福井・サンドーム福井
1月26日(日) 福井・サンドーム福井
2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ
2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ
2月08日(土) 北海道・北海きたえーる
2月09日(日) 北海道・北海きたえーる
2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE
2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE
2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ
2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ
2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ
■アイスショー＜氷艶hyoen 2024 -十字星のキセキ-＞
各日open15:00(予定) / start16:00
会場：神奈川･横浜アリーナ
▼出演
高橋大輔、小野田龍之介
荒川静香、エハラマサヒロ
村元哉中、友野一希、島田高志郎、長谷川開、エリアンナ、まりゑ
スペシャルゲストアーティスト：ゆず
※全公演に出演
※出演・歌唱は公演の一部となります
※都合により、急遽出演者が変更となる場合があります
演出：宮本亞門
脚本：坂口理子
主題歌・劇中歌：ゆず
劇中曲・アレンジ：川井憲次
▼チケット
スーパーアリーナ席：39,000円
アリーナ席：26,000円
スタンド席：13,000円
車椅子席（アリーナ）：26,000円 (付き添いの方含む2名様1セットの価格です)
アフタートークショー：3,000円 ※同日の本公演チケットをお持ちの方のみ購入可能
※3歳未満の方は入場できません。3歳以上の方は入場券が必要
※日テレゼロチケ、イープラス、ローチケ、チケットぴあにて発売中
関連リンク
◆ゆず オフィシャルX
◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル
◆＜YUZU ARENA TOUR 2024-2025＞特設サイト