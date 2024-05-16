■アイスショー＜氷艶hyoen 2024 -十字星のキセキ-＞



日程：2024年6月8日(土)〜11日(火)各日open15:00(予定) / start16:00会場：神奈川･横浜アリーナ▼出演高橋大輔、小野田龍之介荒川静香、エハラマサヒロ村元哉中、友野一希、島田高志郎、長谷川開、エリアンナ、まりゑスペシャルゲストアーティスト：ゆず※全公演に出演※出演・歌唱は公演の一部となります※都合により、急遽出演者が変更となる場合があります演出：宮本亞門脚本：坂口理子主題歌・劇中歌：ゆず劇中曲・アレンジ：川井憲次▼チケットスーパーアリーナ席：39,000円アリーナ席：26,000円スタンド席：13,000円車椅子席（アリーナ）：26,000円 (付き添いの方含む2名様1セットの価格です)アフタートークショー：3,000円 ※同日の本公演チケットをお持ちの方のみ購入可能※3歳未満の方は入場できません。3歳以上の方は入場券が必要※日テレゼロチケ、イープラス、ローチケ、チケットぴあにて発売中