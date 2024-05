THE MICRO HEAD 4N'Sが6月19日、メジャー第一弾シングル「まだ僕らを知らない君へ」をリリースする。表題曲のミュージックビデオが公開となった。同シングルには、中京テレビ『オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。』6月度エンディングテーマに起用されることが決定した表題曲「まだ僕らを知らない君へ」ほか、2曲目および3曲目にファン投票で上位に選ばれた楽曲のリメイクが収録される。

■シングル「まだ僕らを知らない君へ」



2024年6月19日(水)リリース【通常盤】QAFJ-10025 \1,500(Tax in)▼収録曲1. まだ僕らを知らない君へ2. The Wings Of Wind3. この先ずっと… ~Ballad version~4. まだ僕らを知らない君へ Original Karaoke5. The Wings Of wind Original Karaoke6. この先ずっと…~Ballad version~ Original Karaoke▼「まだ僕らを知らない君へ」タイアップ中京テレビ:月曜日24:59〜25:29日本テレビ:木曜日25:29〜25:59MC:オードリー(若林正恭、春日俊彰)、阿部芳美(中京テレビアナウンサー)https://www.ctv.co.jp/audrey/outline.html