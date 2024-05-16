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気象台は、午後9時12分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表

秋田県の海上では、17日昼前まで暴風に警戒してください。沿岸では、17日明け方から17日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日未明
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■能代市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日未明
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■男鹿市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日未明
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■由利本荘市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日未明
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■潟上市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日未明
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■にかほ市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日未明
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■三種町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日未明
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■八峰町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日未明
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s
□波浪警報【発表】
　17日明け方から17日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m