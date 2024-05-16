【波浪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表
気象台は、午後9時12分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。
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秋田県の海上では、17日昼前まで暴風に警戒してください。沿岸では、17日明け方から17日昼前まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日未明
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■能代市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日未明
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■男鹿市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日未明
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■由利本荘市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日未明
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■潟上市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日未明
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■にかほ市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日未明
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■三種町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日未明
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■八峰町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 17日未明
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
17日明け方から17日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m