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21:15

ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）会議出席



21:30

米住宅着工件数（4月）

予想 146.5万件 前回 132.1万件（住宅着工件数)

予想 9.2% 前回 -14.7%（住宅着工件数・前月比)

予想 147.5万件 前回 146.7万件（145.8万件から修正）（住宅建築許可件数)

予想 1.6% 前回 -3.7%（-4.3%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）

予想 8.2 前回 15.5



米輸入物価指数（4月）

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.4%（前年比)



米輸出物価指数（4月）

予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 -1.4%（前年比)



米新規失業保険申請件数（05/05 - 05/11）

予想 21.9万件 前回 23.1万件



米失業保険継続受給者数（04/28 - 05/04）

予想 178.0万件 前回 178.5万件



22:15

米鉱工業生産指数（4月）

予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)

予想 78.4% 前回 78.4%（設備稼働率)



23:00

バーFRB副議長、金融機関の監督・規制に関する公聴会出席

バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる



23:30

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、教育・医療・経済について講演（質疑応答あり）



17日

1:00

メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



4:50

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会参加（質疑応答あり）





米主要企業決算

ウォルマート、アプライドマテリアルズ、アンダーアーマー







※予定は変更されることがあります。

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