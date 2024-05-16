ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）会議出席
21:30
米住宅着工件数（4月）
予想 146.5万件 前回 132.1万件（住宅着工件数)
予想 9.2% 前回 -14.7%（住宅着工件数・前月比)
予想 147.5万件 前回 146.7万件（145.8万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 1.6% 前回 -3.7%（-4.3%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）
予想 8.2 前回 15.5
米輸入物価指数（4月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（前年比)
米輸出物価指数（4月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.4%（前年比)
米新規失業保険申請件数（05/05 - 05/11）
予想 21.9万件 前回 23.1万件
米失業保険継続受給者数（04/28 - 05/04）
予想 178.0万件 前回 178.5万件
22:15
米鉱工業生産指数（4月）
予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 78.4% 前回 78.4%（設備稼働率)
23:00
バーFRB副議長、金融機関の監督・規制に関する公聴会出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
23:30
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、教育・医療・経済について講演（質疑応答あり）
17日
1:00
メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:50
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会参加（質疑応答あり）
米主要企業決算
ウォルマート、アプライドマテリアルズ、アンダーアーマー
※予定は変更されることがあります。
ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）会議出席
21:30
米住宅着工件数（4月）
予想 146.5万件 前回 132.1万件（住宅着工件数)
予想 9.2% 前回 -14.7%（住宅着工件数・前月比)
予想 147.5万件 前回 146.7万件（145.8万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 1.6% 前回 -3.7%（-4.3%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）
予想 8.2 前回 15.5
米輸入物価指数（4月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.4%（前年比)
米輸出物価指数（4月）
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.4%（前年比)
米新規失業保険申請件数（05/05 - 05/11）
予想 21.9万件 前回 23.1万件
米失業保険継続受給者数（04/28 - 05/04）
予想 178.0万件 前回 178.5万件
22:15
米鉱工業生産指数（4月）
予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 78.4% 前回 78.4%（設備稼働率)
23:00
バーFRB副議長、金融機関の監督・規制に関する公聴会出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
23:30
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、教育・医療・経済について講演（質疑応答あり）
17日
1:00
メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:50
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会参加（質疑応答あり）
米主要企業決算
ウォルマート、アプライドマテリアルズ、アンダーアーマー
※予定は変更されることがあります。