21:15　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際金融協会（IIF）会議出席

21:30
米住宅着工件数（4月）
予想　146.5万件　前回　132.1万件（住宅着工件数)
予想　9.2%　前回　-14.7%（住宅着工件数・前月比)　
予想　147.5万件　前回　146.7万件（145.8万件から修正）（住宅建築許可件数)　
予想　1.6%　前回　-3.7%（-4.3%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）
予想　8.2　前回　15.5

米輸入物価指数（4月）
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.4%（前年比)

米輸出物価指数（4月）
予想　0.2%　前回　0.3%（前月比)　
予想　N/A　前回　-1.4%（前年比)

米新規失業保険申請件数（05/05 - 05/11）
予想　21.9万件　前回　23.1万件

米失業保険継続受給者数（04/28 - 05/04）
予想　178.0万件　前回　178.5万件

22:15　
米鉱工業生産指数（4月）
予想　0.1%　前回　0.4%（前月比)
予想　78.4%　前回　78.4%（設備稼働率)

23:00　
バーFRB副議長、金融機関の監督・規制に関する公聴会出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる

23:30　
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、教育・医療・経済について講演（質疑応答あり）

17日
1:00　
メスター・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

4:50　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しに関する討論会参加（質疑応答あり）


米主要企業決算
ウォルマート、アプライドマテリアルズ、アンダーアーマー



※予定は変更されることがあります。