(台北中央社)台湾の権威ある音楽賞「ゴールデン・メロディー・アワード」(金曲奨)の今年のノミネートリストが16日、発表され、ナイウェン・ヤン(楊乃文)の「FLOW」が最多8ノミネートを果たした。主催する文化部(文化省)影視・流行音楽産業局が台北市内で記者会見を開いた。35回目となる今年はアルバム1568枚、計2万4071件の応募があった。この中から計148作品が27の賞にノミネートされた。史哲(してつ)文化部長(文化相)によれば、今回は審査員の人数をこれまでの90人から過去最大規模の160人まで増やした。

同賞授賞式は毎年、テレビで生中継されるが、史氏は、今年はテレビを中心とした思考から脱却し、インターネット配信をさらに重視する方針を明らかにした。視聴率を唯一の指標とするのではなく、金曲奨がアジアや世界でどれだけの割合の人々に届いているのかを示したいと語った。主な部門の候補者・作品は次の通り。<華語アルバム賞>「Flow」ナイウェン・ヤン(楊乃文)▽「期待集」シュー・ジュン(許鈞)▽「姿態」フール・アンド・イディオット Fool and Idiot(傻子与白痴)▽「帯你飛」アキューズファイブ Accusefive(告五人)▽「瓦合」ノー・パーティー・フォー・ツァオ・ドン No Party For Cao Dong(草東沒有派對)▽「裘徳」ジュード・チウ(裘徳)<華語男性歌手賞>シュー・ジュン(許鈞)「期待集」▽リン・ジュンジエ(林俊傑)「重拾_快楽」▽マーズ23 Marz23「不遠処」▽エム・シー・ホットドッグ MC HotDog(熱狗)「髒芸術家」▽ジュード・チウ(裘徳)「裘徳」<華語女性歌手賞>ナイウェン・ヤン(楊乃文)「Flow」▽シーシー・スン(孫盛希)「Boomerang」▽ジョウエムバーバー 9m88「Sent」▽スー・ユンイン(蘇運瑩)「円」▽ティア・レイ(袁婭維)「在與生俱來的不平衡裡」日本にルーツを持つ音楽家では、音楽プロデューサーの荒井十一がシュー・ジュンの「期待集」でアルバムプロデューサー賞に、シンガーソングライターの片山涼太が映画「アバンとアディ」の主題歌「一路以来」で歌曲プロデューサー賞にそれぞれノミネートされた。授賞式は6月29日に台北市の台北アリーナで開かれる。(王心茵進埆検名切千絵)