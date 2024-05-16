【オークス】ステレンボッシュは4枠7番へ
5月19日（日）に東京競馬場で行われる、第85回オークス（G1・3歳オープン・牝・芝2400m）の枠順は下記の通り。牝馬クラシック第2戦。桜花賞馬ステレンボッシュは4枠7番へ。距離伸びて良さそうなライトバック、武豊騎乗のスウィープフィートなど力関係は拮抗している。注目の発走は19日、15時40分。
武豊騎手 今週の騎乗馬…オークスはスウィープフィートとのコンビ大混戦のオークス
1-1
ミアネーロ
牝3・55.0・津村明秀
林徹・美浦
1-2
クイーンズウォーク
牝3・55.0・川田将雅
中内田充正・栗東
2-3
エセルフリーダ
牝3・55.0・武藤雅
武藤善則・美浦
2-4
パレハ
牝3・55.0・田辺裕信
新谷功一・栗東
3-5
コガネノソラ
牝3・55.0・石川裕紀人
菊沢隆徳・美浦
3-6
サンセットビュー
牝3・55.0・三浦皇成
新谷功一・栗東
4-7
ステレンボッシュ
牝3・55.0・戸崎圭太
国枝栄・美浦
4-8
ホーエリート
牝3・55.0・原優介
田島俊明・美浦
5-9
ラヴァンダ
牝3・55.0・岩田望来
中村直也・栗東
5-10
アドマイヤベル
牝3・55.0・横山武史
加藤征弘・美浦
6-11
ヴィントシュティレ
牝3・55.0・北村宏司
古賀慎明・美浦
6-12
チェルヴィニア
牝3・55.0・C.ルメール
木村哲也・美浦
7-13
スウィープフィート
牝3・55.0・武豊
庄野靖志・栗東
7-14
ライトバック
牝3・55.0・坂井瑠星
茶木太樹・栗東
7-15
サフィラ
牝3・55.0・松山弘平
池添学・栗東
8-16
ショウナンマヌエラ
牝3・55.0・岩田康誠
高野友和・栗東
8-17
タガノエルピーダ
牝3・55.0・M.デムーロ
斉藤崇史・栗東
8-18
ランスオブクイーン
牝3・55.0・横山和生
奥村豊・栗東