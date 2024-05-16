ドイツ代表がEURO登録候補の27人を発表！重鎮ノイアーやクロースから初招集のニュベルまで多士済々の顔ぶれ
５月16日、DFB（ドイツサッカー連盟）は６月14日に開幕するEURO2024に臨むドイツ代表候補27人を発表した。
自国開催のビッグトーナメントを盛り上げるべく、DFBは12日から公共放送やインフルエンサー、時には町中のベーカリーを活用した“選手発表キャンペーン”を展開。15日の時点で18人の招集メンバーを明らかにしていた。
今回の発表で、新たにアレクサンダー・ニュベル（初招集）、オリバー・バウマン、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ヴァルデマール・アントン、ベンヤミン・ヘンリヒス、トニ・クロース、ジャマル・ムシアラ、マキシミリアン・バイアーの９人が追加された一方で、「選外」がリークされていたDFマッツ・フンメルス、MFユリアン・ブラント（いずれもドルトムント）、レオン・ゴレツカ、FWセルジュ・ニャブリ（いずれもバイエルン）は選出されなかった。
【画像】なんとパン屋の包装紙で！異例のメンバー発表がこれ
1996年のイングランド大会以来４回目の優勝を目指すドイツは、グループAでスコットランド（６月14日）、ハンガリー（同19日）、スイス（同23日）と対戦する。
EURO2024の登録枠は最大26人で、ユリアン・ナーゲルスマン監督は４人選出したGK全員をエントリーさせ、フィールドプレーヤー１人を選外とする意向を明かした。ドイツ代表のメンバー27人は以下の通り。
【GK】
オリバー・バウマン（ホッフェンハイム）
アレクサンダー・ニュベル（シュツットガルト）
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／スペイン）
【DF】
ヴァルデマール・アントン（シュツットガルト）
ベンヤミン・ヘンリヒス（RBライプツィヒ）
ヨズア・キミッヒ（バイエルン）
ロビン・コッホ（フランクフルト）
マキシミリアン・ミッテルシュテット（シュツットガルト）
ダビド・ラウム（RBライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー／スペイン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（レバークーゼン）
【MF】
ロベルト・アンドリヒ（レバークーゼン）
クリス・フューリヒ（シュツットガルト）
パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
トニ・クロース（レアル・マドリー／スペイン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
アレクサンダル・パブロビッチ（バイエルン）
レロイ・ザネ（バイエルン）
フローリアン・ヴィルツ（レバークーゼン）
【FW】
マキシミリアン・バイアー（ホッフェンハイム）
ニクラス・フュルクルク（ドルトムント）
カイ・ハバーツ（アーセナル／イングランド）
トーマス・ミュラー（バイエルン）
デニズ・ウンダフ（シュツットガルト）
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
自国開催のビッグトーナメントを盛り上げるべく、DFBは12日から公共放送やインフルエンサー、時には町中のベーカリーを活用した“選手発表キャンペーン”を展開。15日の時点で18人の招集メンバーを明らかにしていた。
今回の発表で、新たにアレクサンダー・ニュベル（初招集）、オリバー・バウマン、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ヴァルデマール・アントン、ベンヤミン・ヘンリヒス、トニ・クロース、ジャマル・ムシアラ、マキシミリアン・バイアーの９人が追加された一方で、「選外」がリークされていたDFマッツ・フンメルス、MFユリアン・ブラント（いずれもドルトムント）、レオン・ゴレツカ、FWセルジュ・ニャブリ（いずれもバイエルン）は選出されなかった。
【画像】なんとパン屋の包装紙で！異例のメンバー発表がこれ
1996年のイングランド大会以来４回目の優勝を目指すドイツは、グループAでスコットランド（６月14日）、ハンガリー（同19日）、スイス（同23日）と対戦する。
【GK】
オリバー・バウマン（ホッフェンハイム）
アレクサンダー・ニュベル（シュツットガルト）
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／スペイン）
【DF】
ヴァルデマール・アントン（シュツットガルト）
ベンヤミン・ヘンリヒス（RBライプツィヒ）
ヨズア・キミッヒ（バイエルン）
ロビン・コッホ（フランクフルト）
マキシミリアン・ミッテルシュテット（シュツットガルト）
ダビド・ラウム（RBライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー／スペイン）
ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
ヨナタン・ター（レバークーゼン）
【MF】
ロベルト・アンドリヒ（レバークーゼン）
クリス・フューリヒ（シュツットガルト）
パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
トニ・クロース（レアル・マドリー／スペイン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
アレクサンダル・パブロビッチ（バイエルン）
レロイ・ザネ（バイエルン）
フローリアン・ヴィルツ（レバークーゼン）
【FW】
マキシミリアン・バイアー（ホッフェンハイム）
ニクラス・フュルクルク（ドルトムント）
カイ・ハバーツ（アーセナル／イングランド）
トーマス・ミュラー（バイエルン）
デニズ・ウンダフ（シュツットガルト）
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部