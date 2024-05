2009年にスタートし今年で15年目を迎えた、男性声優が参加するレーベル・Kiramune。5月11日(土)・12日(日)に所属アーティストが集結する恒例のイベント<Kiramune Music Festival 2024>が今年も横浜アリーナで開催された。ここではゲストのTrignalを含め、全メンバーが一堂に会し、約5時間のライブを展開したDAY.1の模様をいち早くお届けする。

セットリスト

M01:ワヲ!/神谷浩史

M02:虹色蝶々/神谷浩史

M03:everlasting/神谷浩史

M04:ハジマリノソラ -5th Anniversary-/SparQlew

M05:Stay Gold/SparQlew

M06:Love Express/SparQlew

M07:ファンキー☆ジャングル/浪川大輔

M08:イエローマン/浪川大輔

M09:TRISING!/浪川大輔

M10:愛さずにはいられない/入野自由

M11:cocoro/入野自由

M12:ENTER THE NEW WORLD!/入野自由

M13:サイケデリックアンノウン/吉野裕行

M14:Resisting/吉野裕行

M15:CATWALK/吉野裕行

M16:オンリースター/柿原徹也

M17:通り風/柿原徹也

M18:咲いちゃいな/柿原徹也

M19:KING/岡本信彦

M20:Hot Boat/岡本信彦

M21:Future→Feature/岡本信彦

M22:Man meets.../Uncle Bomb

M23:LOCUS/Uncle Bomb

M24:Honey Ready Go!!!/Trignal

M25:Message from LIVE!!/Trignal

M26:言わばひとつのラブソング/Trignal

M27:15周年スペシャルコラボメドレー DAY.1

1.Party Star/Uncle Bomb

2.TouriStar/KAmiYU

3.VERSUS/浪川大輔×柿原徹也×吉野裕行

4.パラダイス/柿原徹也×岡本信彦

5.アブラカタブラ/SparQlew

6.Tic Tac Anniversary/岡本信彦×Trignal

7.原点回帰Ready Set Go!/Trignal

8.Say Hello/re Kiramune☆All Stars

M28:Antitrust xx/SparQlew

M29:Q Wanted/SparQlew

M30:雨に踊れ/SparQlew

M31:レイニーナイター/吉野裕行

M32:プレイヤー/吉野裕行

M33:今夜ギターの弦をぜんぶ替えて/吉野裕行

M34:未定の未来/浪川大輔

M35:For dear light/浪川大輔

M36:Like it Like it/浪川大輔

M37:Master BadMoon/岡本信彦

M38:踊れアラビアンナイト/岡本信彦

M39:雷光/岡本信彦

M40:Give It To Me/柿原徹也

M41:進ませろ!/柿原徹也

M42:飛行機雲/柿原徹也

M43:Party/入野自由

M44:不埒なセッション/入野自由

M45:FrameとEdgeと、その向こう側/入野自由

M46:入野自由メドレー

1.MASCLETA

2.だって愛は半端ないじゃない

3.BANANA---NA,BOAT!

4.MASCLETA

M47:BOARD GAME NAKED/神谷浩史

M48:ironic truth/神谷浩史

M49:贅沢な時間/神谷浩史

EN1:Kiramune☆All Stars メドレー

1.キズナファンファーレ/re Kiramune☆All Stars

2.Get Together!/re Kiramune☆All Stars

3.EVER DREAM/re Kiramune☆All Stars

EN2:Endless Notes/re Kiramune☆All Stars

EN3:僕らの描く未来/re Kiramune☆All Stars

M01:ワヲ!/神谷浩史M02:虹色蝶々/神谷浩史M03:everlasting/神谷浩史M04:ハジマリノソラ -5th Anniversary-/SparQlewM05:Stay Gold/SparQlewM06:Love Express/SparQlewM07:ファンキー☆ジャングル/浪川大輔M08:イエローマン/浪川大輔M09:TRISING!/浪川大輔M10:愛さずにはいられない/入野自由M11:cocoro/入野自由M12:ENTER THE NEW WORLD!/入野自由M13:サイケデリックアンノウン/吉野裕行M14:Resisting/吉野裕行M15:CATWALK/吉野裕行M16:オンリースター/柿原徹也M17:通り風/柿原徹也M18:咲いちゃいな/柿原徹也M19:KING/岡本信彦M20:Hot Boat/岡本信彦M21:Future→Feature/岡本信彦M22:Man meets.../Uncle BombM23:LOCUS/Uncle BombM24:Honey Ready Go!!!/TrignalM25:Message from LIVE!!/TrignalM26:言わばひとつのラブソング/TrignalM27:15周年スペシャルコラボメドレー DAY.11.Party Star/Uncle Bomb2.TouriStar/KAmiYU3.VERSUS/浪川大輔×柿原徹也×吉野裕行4.パラダイス/柿原徹也×岡本信彦5.アブラカタブラ/SparQlew6.Tic Tac Anniversary/岡本信彦×Trignal7.原点回帰Ready Set Go!/Trignal8.Say Hello/re Kiramune☆All StarsM28:Antitrust xx/SparQlewM29:Q Wanted/SparQlewM30:雨に踊れ/SparQlewM31:レイニーナイター/吉野裕行M32:プレイヤー/吉野裕行M33:今夜ギターの弦をぜんぶ替えて/吉野裕行M34:未定の未来/浪川大輔M35:For dear light/浪川大輔M36:Like it Like it/浪川大輔M37:Master BadMoon/岡本信彦M38:踊れアラビアンナイト/岡本信彦M39:雷光/岡本信彦M40:Give It To Me/柿原徹也M41:進ませろ!/柿原徹也M42:飛行機雲/柿原徹也M43:Party/入野自由M44:不埒なセッション/入野自由M45:FrameとEdgeと、その向こう側/入野自由M46:入野自由メドレー1.MASCLETA2.だって愛は半端ないじゃない3.BANANA---NA,BOAT!4.MASCLETAM47:BOARD GAME NAKED/神谷浩史M48:ironic truth/神谷浩史M49:贅沢な時間/神谷浩史EN1:Kiramune☆All Stars メドレー1.キズナファンファーレ/re Kiramune☆All Stars2.Get Together!/re Kiramune☆All Stars3.EVER DREAM/re Kiramune☆All StarsEN2:Endless Notes/re Kiramune☆All StarsEN3:僕らの描く未来/re Kiramune☆All Stars

横浜アリーナの中央に設置された巨大なメインステージ。そこから四方に花道が延び、会場内のアリーナ席をぐるりと囲む通路へと繋がっていく。いたるところにサブステージも作られ、はたしてこれからどんなライブが展開されるのかと期待に胸を膨らませていると、オープニング映像の終わりと同時に2階席の通路にピンスポットが当たり、なんとそこには神谷浩史の姿が。思わぬスタートに、どよめきに似た歓声で包まれる会場。その客席の中を神谷は『ワヲ!』を歌いながらトロッコで駆け抜け、サプライズのような演出でライブは幕を開けた。続いて登場したのはSparQlew(上村祐翔、保住有哉、堀江 瞬、吉永拓斗)。花道に姿を現すと、自らの音楽活動5周年を祝うかのように「ハジマリノソラ -5th Anniversary-」で4人の美しいハモリを聴かせていく。また、きらびやかなステージから一転、ワイルドなパフォーマンスで魅せたのは浪川大輔だ。ゴージャスなジャケットを身にまとい、「ファンキー☆ジャングル」の雄叫びをあげるような《U-HO-HO》のコールで会場に熱気をもたらした。さらに、「皆さん、楽しんでいきましょう!」の掛け声とともに圧巻の歌唱力を披露したのは入野自由。1曲目の「愛さずにはいられない」から澄んだ歌声で観客の心を掴んでいく。続く吉野裕行も「サイケデリックアンノウン」で社会に対する怒りのような歌詞を歌い存在感を見せつけると、柿原徹也もそんな2人に負けないステージを展開。強さと優しさを内包した声で歌う壮大な「通り風」に、カタルシスを感じたオーディエンスも多かったことだろう。個々のターンはまだまだ続き、岡本信彦はジーンズのカジュアルなファッションにサングラス姿で登場。クールさのある「Hot Boat」との見事なマッチングに思わず見とれてしまう。そしてここからは、ひと際ファンを歓喜させた2組のユニットが登場。1組目はUncle Bomb(浪川・吉野)。お祭り男の2人は「LOCUS」を歌いながらトロッコに乗り込み、二手に分かれて会場を沸かせていく。その熱気をさらに上昇させるように現れたのはTrignal(木村良平・代永 翼・江口拓也)。代表曲の「Honey Ready Go!!!」や、まさにこのライブの瞬間を歌ったかのような「Message from LIVE!!」、そして昨年リリースされた新曲「言わばひとつのラブソング」を立て続けに披露し、ファンに笑顔をもたらしていった。また、メンバー全員によるユニットメドレーを挟んだあとは後半戦へ。SparQlewと吉野は前半と少し趣向を変え、クールな選曲で少しアダルトな世界を作り出していく。一方、浪川は「Like it Like it」を、岡本は「雷光」を、柿原は「Give It To Me」を披露し、それぞれの新曲で新たな一面をファンに届けていった。さらに、ラストスパートとともに会場の雰囲気を変えていったのは入野。6月に行われるソロツアーを最後にKiramuneレーベルでの活動が終了することが発表されているだけに、MCでもファンに感謝の気持ちを伝えると、本人も少し寂しそうな表情を浮かべた。……と思いきや、次の瞬間にはいたずらっぽい表情を見せ、「しんみりとなんてさせない! 楽しく終わらせよう」と軽快な「MASCLETA」のメロディに乗せてメドレーを展開。また、自転車で会場中を走り回り、最後まで入野らしい明るさでみんなを笑顔にしていった。そして、この日のトリを飾ったのは前半のトップバッターも務めた神谷。「最後の盛り上がりにこんな曲を用意しました」とファンに届けたのは新曲の「ironic truth」。また、ラストは会場にいるすべての観客とこの特別な空間を共有するように「贅沢な時間」で本編の幕を閉じた。アンコールは再びオールメンバーが登場。「キズナファンファーレ」や「EVER DREAM」をメドレーで繋いでいくと、オーラスは彼らのアンセムとも言える「僕らの描く未来」で会場を一つに。re Kiramune☆All Starsで発表した歴代の曲をすべて披露していく演出。その姿に、改めて彼らが積み上げてきた長い歴史の軌跡を強く感じることができた。なお、この日ライブでは、神谷が7月31日に10枚目となるミニアルバムを、岡本が10月23日に7枚目のミニアルバムを、そしてSparQlewが初のデジタルシングル「Bang!!!!」を7月10日にリリースすることが告知された。さらに柿原は11月9日の東京公演を皮切りに、愛知・神奈川・静岡・大阪を巡るライブツアーの開催も発表。レーベルスタートから15周年を経て、さらに加速するKiramuneのこれからの活動に要注目だ。文◎倉田モトキ写真◎production by VISUALNOTES Inc.photo by 中島たくみ(スチールカメラマンリーダー)、ITABA SHUN、斉藤明、遠藤大騎