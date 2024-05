バーチャルライバーグループにじさんじ所属の緑仙が6月26日、2ndミニアルバム『イタダキマスノススメ』をリリースする。同作品の収録詳細とアートワークが公開となった。『イタダキマスノススメ』には、先行配信曲にしてJFN系列全国33局ネット『AuDee CONNECT』火曜日テーマソング「リコネクト」、2024年 ベガルタ仙台応援ソング「Blowin’ Wind is blowin’」、アルバムリード曲「独善食」など全7曲が収録される。



▲初回限定盤 ▲初回限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

■2ndミニアルバム『イタダキマスノススメ』

2024年6月26日(水)発売

予約リンク:https://ryushen.lnk.to/itadakiPR

販売リンク:https://ryushen.lnk.to/itadakiWE



【初回限定盤(2CD)】TYCT-69296/7 2,970円(税込)

▼CD:DISC1 ※初回限定盤および通常盤共通

01.独善食

作詩:緑仙 作曲・編曲:加藤冴人

02.なんでですか?

作詩:緑仙 作曲・編曲:加藤冴人

03.友達代表宣言

作詩:緑仙・ぼっちぼろまる 作曲・編曲:加藤冴人

04.しあわせクッキー

作詩:緑仙・ぼっちぼろまる 作曲・編曲:eba

05. Blowin’ Wind is blowin’

作詩:藤林聖子・緑仙 作曲・編曲:eba

06. Reject it now!

作詩:緑仙 作曲・編曲:加藤冴人

07.リコネクト

作詩:緑仙 作曲・編曲:加藤冴人

▼CD:DISC2 ※初回限定盤

01.飾りじゃないのよ涙は

02.未来予想図 II

03.おしゃかしゃま

▼封入特典

<緑仙 2nd LIVE TOUR「緑一色」>イベントチケット優先販売申込券



【通常盤(CDのみ)】TYCT-60227 2,200円(税込)

▶CD:DISC1 ※初回限定盤および通常盤共通

▶封入特典 ※初回限定盤および通常盤共通



●CDショップ別購入者特典

■にじさんじオフィシャルストア

・2形態セット購入:ミニ色紙(複製コメント入り)

・単品購入:緑仙手書きイラストステッカー2種セット

■UNIVERSAL MUSIC STORE

・2形態セット購入:アクリルキーホルダー

・単品購入:ホロ仕様トレーディングカード

■Amazon.co.jp:アクリルスタンド

■楽天ブックス:A4クリアポスター

■HMV:スマホサイズステッカー

■タワーレコード:2L判ブロマイド

■アニメイト(通販含む):缶バッジ(56)



●共通特典:ポストカード1種

▼対象店舗

・TSUTAYA

・ヴィレッジヴァンガード

・GAMERS

・とらのあな

・セブンネットショッピング



●応援店特典:告知ポスター

応援店特典は、早期予約特典、CD ショップ別購入者特典、共通特典の対象店舗は対象外となります。購入希望店舗にご確認の上、お買い求めください。

◼<緑仙『イタダキマスノススメ』アニメイト限定イベント>

対象店舗:アニメイト全店(アニメイト通販含む)

2024年8月31日(土) 都内某所

2024年9月07日(土) 大阪某所

2024年9月15日(日) 仙台某所

イベント内容:トークイベント+2ショット撮影会

対象:2ndミニアルバム『イタダキマスノススメ』初回限定盤/通常盤のいずれか1枚を全国のアニメイト店舗やアニメイト通販にて予約(全額内金)もしくは購入した方。

■デジタルシングル「Blowin’ Wind is blowin’」

2024年5月4日(土)配信開始

配信リンク:https://ryushen.lnk.to/bwbPR

※2024年ベガルタ仙台応援ソング



■デジタルシングル「リコネクト」

2024年3月27日(水)配信開始

配信リンク:https://ryushen.lnk.to/reconnectPR

歌詞:https://www.uta-net.com/song/350200/

※JFN系列 全国33局ネット『AuDee CONNECT』火曜日テーマソング





■ソロライブツアー<緑仙 2nd LIVE TOUR「緑一色(読み:みどりいっしょく)」>

▼2024年

11月02日(土) 福岡・電気ビルみらいホール

open17:00 / start18:00

11月10日(日) 東京・神田明神ホール

open17:00 / start18:00

11月16日(土) 宮城・仙台PIT

open17:00 / start18:00

出演:緑仙

▼チケット

●通常

・福岡(指定) / 東京(立見):\9,000 (税込)

・仙台(立見):\9,500 (税込/ドリンク代込)

●プレミアムチケット(数量限定)

特典:前方確約 / 終演後個別トーク / 2ショット撮影

・福岡(指定) / 東京(立見):\17,600 (税込)

・仙台(立見):\18,100 (税込 / ドリンク代込)

※未就学児全会場入場不可

【緑仙 2nd MINI ALBUM「イタダキマスノススメ」シリアル先行抽選】

受付期間:6月26日(水)12:00〜7月24日(水) 23:59

※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもシリアルコードは封入されます。

※お1人様1シリアルにつき2枚までのお申し込みとなります。

※同一IDなら、異なるシリアルコードでも複数回お申し込みいただくことが可能です。

【総合・個人ファンクラブ先行抽選】

受付期間:7月31日(水)12:00〜8月14日(水) 23:59

【楽天チケット先行抽選】

受付期間:8月15日(木)12:00〜8月29日(木) 23:59

【一般販売(先着)】

受付期間:9月14日(土)12:00〜

(問)https://ticket.faq.rakuten.net/s/ask



同作品では、緑仙がメジャーデビュー後初となる作詞にも挑戦した。アルバムリード曲「独善食」や「リコネクト」「なんでですか?」「Reject it now!」ほか、2024年 ベガルタ仙台応援ソング「Blowin’ Wind is blowin’」で藤林聖子と歌詞を共作、「友達代表宣言」「しあわせクッキー」ではぼっちぼろまると作詞を行うなど、全曲の作詞を手掛けたかたちだ。また、作曲や編曲は1stミニアルバム『パラグラム』収録の「ヒロイン」を担当した加藤冴人をはじめ、「WE ARE YOU」「ジガトラ」を担当したeba(cadode)が務めた。演奏者はギターに緑仙のバンドマスター奈良悠樹、GLIM SPANKYの亀本寛貴、ベースにcinema staffの三島想平、ドラムにヒトリエのゆーまおが参加。全曲ロックサウンドな作品として仕上がった。リリース形態は初回限定盤と通常盤の2種類。初回限定盤(2CD)のDISC2には、中森明菜「飾りじゃないのよ涙は」、DREAMS COME TRUE「未来予想図 II」、RADWIMPS「おしゃかしゃま」のカバーが収録される。アートワークはイラストレーターとしてマクドナルドのWeb CMも手掛ける浦浦 浦が担当。イラストと写真をコラージュしたデザインが秀逸だ。2ndミニアルバム『イタダキマスノススメ』に関する緑仙のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「『イタダキマスノススメ』の情報が続々と公開されてきました!クレジットを見ていただければ分かる通り、今回は作詞の全てに僕が携わっています。前回はコンセプトや考えをクリエイターさんに共有する形での制作だったので、今回はさらにパワーアップした僕の感情や想いをダイレクトに込めた楽曲になっています。是非、僕の音楽に込めた気持ちを受け取ってください。そしてジャケットは浦浦 浦さんによる素敵なイラストです!僕の好きを沢山詰め込んでくださいました。「いただきます」から始まる僕なりの人生論を皆さんにも耳と、目で、感じ取っていただきたいです」──緑仙◆ ◆ ◆