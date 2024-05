ブラック・クロウズが、今週水曜日(5月15日)英国ロンドンで開いた公演に、エアロスミスのスティーヴン・タイラー(Vo)がサプライズ出演した。スティーヴンはアンコール最後で登場し、ブラック・クロウズのメンバーたちとエアロスミスの「Mama Kin」をパフォーマンスしたそうだ。タイラーがロンドンでプレイするのは、2020年2月に開催された元フリートウッド・マックのメンバー、ピーター・グリーンの追悼公演<Mick Fleetwood & Friends Celebrate The Music Of Peter Green And The Early Years of Fleetwood Mac>以来だったという。

エアロスミスは、昨年9月に<PEACE OUT>フェアウェル・ツアーをアメリカで開幕したが、3公演を終えたところで、スティーヴンが声帯を痛めたため、中断していた。このツアーにオープニング・アクトとして参加していたのがブラック・クロウズだった。スティーヴンが半年以上、休養し、エアロスミスは先月、<PEACE OUT>ツアーを9月20日にアメリカで再開すると発表した。現時点、2025年2月までの北米での日程が告知されている。初日公演をのぞき、ブラック・クロウズが同行する。Ako Suzuki